Coronavirus, nuovo focolaio in Germania: scuole di ogni ordine e grado chiuse. 40enne ricoverato in gravi condizioni

Mentre decine di scuole vengono chiuse in Inghilterra (nonostante non sia giunta nessuna indicazione in merito dal Ministero), in Germania viene presa una decisione analoga (ma con motivi ben più validi).

Nel circondario di Heinsberg, città da 40.000 anime nella Germania occidentale, rimarranno quest’oggi chiuse scuole di ogni ordine e grado (oltre che gli uffici amministrativi della zona).

Ieri infatti è stato rilevato il primo caso di Coronavuirus nel Nordreno- Vestfalia.

Si tratta del caso di un uomo di 40 anni, già affetto da un’altra malattia, isolato e ricoverato in gravi condizioni. I

Al momento, i casi del virus ufficialmente registrati in Germania 18.

Seguiranno aggiornamento nel caso giungano nuove notizie in merito alla situazione tedesca.