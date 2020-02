Cotto e Mangiato, ricetta 26 Febbraio: millefoglie mortadella e gorgonzola

Cosa bolle in pentola oggi? Vediamo insieme Tessa Gelisio cosa ha preparato nella sua cucina insieme allo chef Andrea Mainardi. A Cotto e Mangiato oggi abbiamo vista la ricetta della millefoglie mortadella e gorgonzola.

La ricetta della millefoglie mortadella e gorgonzola

Gli ingredienti della ricetta sono:

Funghi Champignon

Mortadella

Gorgonzola

Burro

Mascarpone

Per le crepes:

Farina

Latte

Uova

Preparazione

Iniziamo a tagliare i funghi e a farli saltare in padella. In un altro pentolino far sciogliere il burro. Nel frattempo mettere a fare l’impasto delle crespelle con uova latte e farina. Sbattere le uova, aggiungere la farina e poi il latte.

A questo punto sporcare di burro fuso una padella far cuocere la crepes, ambedue i lati. Fare questo finché non finisce l’impasto. Intanto mischiare Gorgonzola e mascarpone. In una tortiera con cerniera mettere una crepes di base, aggiungere una fetta di mortadella, il formaggio, poi coprire con un’altra crepes. Fare questo finché non si riempie la tortiera. Dunque mettere in forno a 180 gradi per una 20ina di minuti.