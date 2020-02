Primarie dem negli Stati Uniti, tutti contro Sanders (che rimane il favorito) – VIDEO

Dibattito tv tra i candidati democratici alla Casa Bianca in vista delle primarie in South Carolina (previste per sabato) e del Super Tuesday (il 3 marzo).

Un dibattito molto acceso, con Bernie Sanders (il candidato più di sinistra – per quanto possa essere di sinistra un candidato dei dem americani) preso di mira dagli altri sei candidati.

Al momento Sanders sembra il favorito alla nomination, in barba alla presenza nella corsa del multimilionario Michael Bloomberg, ex repubblicano ed ex sindaco di New York.