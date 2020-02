Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 26 febbraio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 26 febbraio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 26 febbraio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Non c’è campo”: un gruppo di liceali, in gita in un borgo sperduto, deve rinunciare a Internet per una settimana. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio della fiction “Il cacciatore 2”: le maglie intorno a Giovanni Brusca si stringono definitivamente, quando Saverio mette nel mirino il suo uomo più fidato e lo fa pedinare, nella speranza che li porti al suo boss. In seconda serata, lo show comico “Improvviserai”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “CR4-La Repubblica delle donne”. Subito dopo, il programma di intrattenimento “Tv Story Superstar – Popcorn Best anni 80”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Chi vuole essere milionario”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Alice in Wonderland”: Alice ha diciannove anni e le viene proposto un matrimonio di convenienza con un ragazzo benestante, quanto ottuso. Alice non ricorda più le sue avventure nel Paese delle Meraviglie, ma ecco che di nuovo vede il coniglio e ripiomba nella tana magica. A seguire, il programma di approfondimento calcistico “Pressing”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda una nuova puntata di “Italia’s Got Talent”.

Maria Rita Gagliardi