Vittorio Sgarbi allontanato da Mediaset? Ecco cosa ha detto il critico – VIDEO

Vittorio Sgarbi è stato davvero allontanato dai programmi Mediaset dopo aver litigato con Barbara d’Urso? Ecco cosa ha detto lui

Vittorio Sgarbi ha parlato della lite con Barbara d’Urso in un’intervista rilasciata a La Zanzara.

Il noto critico ha fatto sapere che domenica forse sarà ospite di Barbara d’Urso per avere un chiarimento con lei. Ci ha tenuto a precisare che il suo ‘raccomandata’ non voleva essere un’offesa.

Mediaset lo ha davvero allontanato dai suoi programmi? In merito a ciò ha detto: “Sarei dovuto andare da Porro e invece nulla. Perché non sono andato? L’unico problema è che c’è un virus, quello della d’Urso per cui tu non puoi andare nelle trasmissione.”

Sgarbi ha aggiunto: “Se il virus d’Urso mi impedisce di andare nei programmi Mediaset? Si, anche per Chiambretti, dovevo esserci e invece sospeso Chiambretti, sospeso Porro. Tutto sospeso.”

Vittorio Sgarbi ha fatto poi sapere che non ha proposto di incontrare nessuno, sente però che vogliono evitare che la polemica continui e cercano un dialogo. Quindi è per questo che forse tornerà dalla d’Urso. Ha poi concluso dicendo: “Comunque Barbara è simpatica, intelligente e brava. Quindi spiegherò il significato del mio ‘raccomandata’”.

Sara Fonte