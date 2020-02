Coronavirus, ceppo italiano del virus isolato all’Ospedale Sacco – VIDEO

Aumentato i contagiati in Italia da Coronavirus, ci sono però buone notizie, all’Ospedale Sacco è stato isolato il ceppo italiano del virus

Aumenta il numero delle persone risultate positive al test del Coronavirus in Italia, ad oggi i contagiati sono 650, altre tre persone sono morte in Lombardia a causa del virus, lo ha fatto sapere Angelo Borrelli, capo della Protezione civile.

Non solo cattive notizie però, altre tre persone sono infatti guarite in Lombardia, erano risultate positive al test del virus. Borrelli ha poi fatto sapere che: “Tutto è nella norma, non c’è nessuna criticità nella zona rossa. Il Dipartimento ha reso disponibile e stanno arrivando oltre 35 mila mascherine in Emilia Romagna Piemonte, Lombardia e Veneto”.

Intanto, Massimo Galli ha fatto sapere all’ANSA che il ceppo italiano del Coronavirus è stato isolato all’Ospedale Sacco di Milano.

Il Duomo di Milano riapre ai turisti, l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha fatto sapere che i turisti potranno rientrare in chiesa in pochi alla volta, le biglietterie saranno solo online.

Sara Fonte