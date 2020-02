Coronavirus, parla il governatore lombardo Fontana: “Mi metterò in isolamento” – VIDEO

Una collaboratrice del governatore lombardo Attilio Fontana è risultata positiva al Coronavirus, lui si mette in isolamento per tutelare tutti

Il governatore lombardo Attilio Fontana ieri tramite una diretta su Facebook ha parlato dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.

Fontana ha fatto sapere che una sua stretta collaboratrice è risultata positiva al test del virus ed è per questo che la conferenza stampa prevista per ieri è saltata. Lui e gli altri componenti della squadra al momento sono risultati negativi al test, ma per evitare di mettere a rischio gli altri il governatore ha deciso che rimarrà in isolamento.

Il governatore ha spiegato: “Mi atterrò anche io alle direttive e per due settimane mi metterò in isolamento per tutelare tutti. Già da oggi ho usato la mascherina e così farò nei prossimi giorni.”

Fontana ha poi concluso dicendo: “Mi auguro che nello spazio di pochi giorni rallenteremo l’infezione del virus e successivamente la interromperemo per tornare a vivere in maniera tranquilla. Io sono fiducioso del lavoro che stiamo facendo”.

Sara Fonte