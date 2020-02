Nonna psycho litiga coi vicini: la vendetta è affidata al suo pappagallo

Una nonna vendicativa ha torturato per 3 anni i vicini facendosi aiutare dalla voce stridula del suo pappagallo, il tutto è cominciato per una lite sul parcheggio.

La storia di Catherine Searle, 81enne pensionata di Seal (nel Kent, Inghilterra), mi ha ricordato la trama di ‘Duplex’, un film con Ben Stiller e Drew Barrimore che parla di una coppia torturata dalla padrona di casa anziana. Ma se nella pellicola i comportamenti irritanti e bizzarri della nonnina erano il motore per scene comiche, nella vita reale simili comportamenti sono semplicemente fonte di stress.

La faida tra la signora Searle e i vicini è nata per una lite sul parcheggio. Quel giorno sono volate parole pesanti e la nonnina si è vendicata lanciando della cacca di cane sul loro recinto. Denunciata per l’atto vandalico, la donna ha ricevuto un’ordinanza restrittiva. L’anziana vedova ha deciso di rendere ogni giorno della vita dei suoi vicini un piccolo inferno su terra.

Nonna psycho tormenta i vicini con il pappagallo

A raccontare in tribunale le angherie della donna è la signora Appleton. La donna ha svelato che una volta la signora Searle ha messo delle punta acuminate sotto i copertoni del furgone di suo marito per bucarli e che diverse volte ha striato con del grasso la carrozzeria delle loro auto. Ma la tortura era quella sonora. Pare che l’anziana attendesse l’arrivo dei due coniugi dopo la giornata di lavoro per mettere al massimo il volume dello stereo e della televisione. Azione che stimolava il suo pappagallo a continui versi striduli che invadevano ogni parte della loro casa.

Il fastidioso espediente veniva ripetuto ogni volta che i due cercavano un po’ di relax in giardino o dentro casa. Un giorno ha addirittura lasciato in loop per 7 ore ‘Toy Story’, mentre divertita passava del tempo nel suo giardino. Una telecamera di sicurezza ha ripreso per ben 40 volte in un anno, l’anziana molesta che spalmava del grasso sulle auto dei vicini.