Papa Francesco, indisposizione: non va nel Laterano per la liturgia di inizio Quaresima – VIDEO

Papa Francesco oggi 27 febbraio non si recherà alla Basilica romana di San Giovanni in Laterano per la liturgia penitenziale prevista per l’inizio della Quaresima.

A rivelare la notizia all’ANSA ci ha pensato Matteo Bruni, direttore della Sala stampa vaticana. Questo è ciò che ha detto in merito alla decisione presa dal Papa: “Effettivamente non andrà in Laterano. Una lieve indisposizione, per cui ha preferito restare negli ambienti vicini a Santa Marta.”

Il direttore della Sala stampa vaticana ha però precisato che gli altri incontri procedono regolarmente.