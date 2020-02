Sondaggi elettorali: la Lega vede sgretolarsi lentamente il suo vantaggio, FdI e Pd in leggero aumento

Secondo i sondaggi di Youtrend per l’agenzia Agi, la Lega continua a scendere nei consensi, mentre PD e FdI guadagnano qualcosa.

Un paio di giorni fa vi abbiamo riportato i risultati dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani compiuti da SWG. Secondo questi la Lega era in perdita ma comunque su un tranquillizzante 32%, mentre PD perdeva qualcosa e l’M5S riprendeva una piccola percentuale rispetto alla settimana precedente. Tra i tre litiganti, chi ne beneficiava era FdI che manteneva il proprio vantaggio rispetto a Forza Italia.

Le percentuali ottenuto dai sondaggi di Youtrend sono più o meno simili, ma danno un vantaggio minore alla Lega (sempre primo partito) ed un guadagno più netto al partito capitanato da Giorgia Meloni. Stando all’agenzia che si occupa delle rilevazioni per Agi, infatti, il partito di Salvini ha perso solo lo 0,2% rispetto alla settimana precedente ma si troverebbe solamente al 30,2%. La Lega, se dovesse continuare il trend, potrebbe scendere sotto la soglia del 30% dopo oltre un anno.

PD e Fratelli d’Italia guadagnano consensi

La percentuale assegnata dal sondaggio Youtrend al PD non differisce molto rispetto a quella di SWG, ma in questo caso i dem guadagnano una piccola percentuale invece di perderla e si attestano al 20,8%. Abbastanza cospicua invece la differenza delle rilevazioni per quanto riguarda Fratelli d’Italia, se nel sondaggio di martedì era fisso all’11,3%, in quello odierno guadagna un significativo 0,9%, arrivando al 12,2%. Secondo questo sondaggio infine il Movimento 5 Stelle sarebbe stabile a quota 14,3%. Le differenze tra i due sondaggi, oltre che da un campione differente di intervistati, potrebbero essere dovute anche alla distanza temporale. Le variabili sono molteplici ed il favore degli intervistati può variare anche in base alle notizie del giorno o alle dichiarazioni dei vari attori della politica.