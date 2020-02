Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 27 febbraio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 27 febbraio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 27 febbraio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone un nuovo episodio di “Don Matteo 12”: per Ines è arrivato il momento di conoscere suo padre. E dopo qualche fallimentare tentativo, sembra che Ines e Sergio possano davvero diventare una famiglia, grazie soprattutto all’aiuto di Anna, sempre più in sintonia con Sergio. In Caserma, i nostri devono risolvere un caso che coinvolge Sara Santonastasi, il nuovo capo procuratore e un uomo uscito dal suo passato. Nino, intanto, deluso per una mancata promozione e offeso dal comportamento dei colleghi, pensa alle dimissioni e a una nuova carriera da influencer sul web. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Avengers: Age of Ultron”: Tony Stark tenta di avviare un progetto dormiente per il mantenimento della pace. Le cose, però, si mettono male, costringendo Iron Man, Captain America, Thor, L’Incredibile Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco, gli eroi più potenti della Terra, ad affrontare la prova più ardua di sempre: fermare il misterioso Ultron, un avversario terrificante e tecnologico emerso dall’ombra e deciso a sterminare l’umanità. Con il destino del pianeta in bilico, i Vendicatori dovranno fermare i terribili piani di Ultron, costruendo alleanze precarie. Sul loro cammino, infatti, incontreranno Wanda Maximoff e Pietro Maximoff, due individui potenti e misteriosi e un vecchio amico dotato di un nuovo aspetto, chiamato Visione. In seconda serata, una nuova puntata di “Stracult Live Show”.

Su Rai 3 va in onda il docufilm “Mia Martini-Fammi sentire bella”. Subito dopo, una nuova puntata di “Grazie dei Fiori-Ribelli”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento politico “Diritto e rovescio”. A seguire, il film “Amber-Per non dimenticare”.

Su Canale 5 va in onda il film “12 anni schiavo”: New York, 1841. Solomon Northup, giovane afroamericano, viene avvicinato da due uomini che si fingono promotori di un circo interessati alle sue abilità da violinista. Dopo essere stato condotto con l’inganno fino a Washington, picchiato e drogato, Solomon viene venduto come schiavo da impiegare nelle piantagioni di cotone in Louisiana. Da quel momento, il suo calvario durerà 12 anni, durante i quali passerà di padrone in padrone. Dalla tenuta del buon William Ford, a quella dell’aggressivo, cinico e alcolizzato Edwin Epps, Solomon conoscerà un mondo di violenze, stenti, duro lavoro, umiliazioni e condizioni di vita al limite delle umane possibilità, dal quale sarà salvato grazie ad un incontro fortuito. In seconda serata, il film “Jacques Cousteau: Mio padre, il capitano”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”, seguita dal cartone animato “American dad”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Piazzapulita”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il grande calcio, con la partita, valida per l’Europa League, Inter Vs Ludogorets.

Maria Rita Gagliardi