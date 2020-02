Valeria Marini in lacrime: scioccante rivelazione dopo la lite con Antonella Elia al Grande Fratello Vip – VIDEO

Valeria Marini è scoppiata a piangere dopo la lite con Antonella Elia al Grande Fratello Vip, nella casa si lascia sfuggire una rivelazione shock

Antonella Elia ha spinto Valeria Marini al Grande Fratello Vip mentre stavano discutendo. L’atteggiamento della Elia ha ferito non poco la soubrette.

La Marini è scoppiata a piangere durante una chiacchierata in giardino con Licia Nunez, Sossio Aruta e Paolo Ciavarro. Valeria ha confessato di aver subto le mani addosso in passato. Queste le sue parole: “Mi va di piangere perché non voglio subire le mani addosso, le ho subite in passato ed ora non mi va di subirle pubblicamente.”

Il Grande Fratello Vip adotterà un provvedimento disciplinare nei confronti di Antonella Elia? Lo vedremo.

Sara Fonte