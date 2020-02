Antonella Elia ha lasciato Pietro al Grande Fratello Vip: “È finita” – VIDEO

Antonelle Elia ha messo un punto alla sua storia d’amore con Pietro Delle Piane, ecco cosa ha detto al Grande Fratello Vip

Antonella Elia torna a far parlare di sé, la concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di mettere un punto alla sua relazione con Pietro Delle Piane.

Durante una chiacchierata con alcuni gieffini la Elia ha detto: “Ho deciso di lasciare Pietro. Per sicurezza lo lascio, poi si vedrà. Quando esco rifletto”.

Il compagno di Antonella non crede che la loro relazione sia davvero finita. Ospite oggi a Mattino Cinque ha detto che a parer suo non si lasceranno in tv. Ha poi aggiunto: “Secondo me è una richiesta di aiuto, una provocazione perché vorrebbe che tornassi nella Casa”.

Sara Fonte