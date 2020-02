Cotto e Mangiato, ricetta 28 Febbraio: torta barbabietola e cacao

Ultima ricetta della settimana preparata con le mani di fata di Tessa Gelisio. Oggi nella rubrica Cotto e Mangiato viene proposta la torta barbabietola e cacao.

La ricetta torta barbabietola e cacao

Circa gli ingredienti da usare sono:

300 grammi di barbabietole

3 uova

250 grammi di zucchero

60 grammi di cacao

200 grammi di farina

Qualche seme dal baccello di Vaniglia

200 grammi do olio di semi

Mezza bustina di lievito

Preparazione

Prendere le barbabietole tagliarle e lessarle. A questo punto frullare dunque in una ciotola aggiungere uova, zucchero. Dunque versare un po’ per volta la farina setacciata, il cacao, i semi di vaniglia e l’olio. Infine aggiungere mezza bustina di lievito per dolci. Prendere una frusta e sbattere tutto.

In una terrina in foderata con carta forno versare il composto in maniera uniforme. Mettere in forno a 180 gradi per 30-35 minuti. La torta si conserva tre quattro giorni in frigo.