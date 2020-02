Grande Fratello Vip, Valeria Marini svela: “Mi sono tolta le mutande davanti alle telecamere” – VIDEO

Valeria Marini si è dimenticata della presenza delle telecamere al Grande Fratello Vip, svela di essersi tolta le mutande davanti alle telecamere

Valeria Marini torna a far parlare di sé, la gieffina dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip si è lasciata sfuggire un’interessante rivelazione nella casa più spiata d’Italia.

La Marini agli altri concorrenti ha detto di essersi scordata per un momento della presenza delle telecamere, proprio per questo si è cambiata le mutande in camera. Patrick ha risposto dicendo che dopo la sua rivelazione sicuramente riavvolgeranno le immagini per trovare quel momento.

Visibilmente stupita Adriana Volpe le ha chiesto: “Ma ti sei tolta gli slip completamente?” La Marini ha risposto: “Eh si…Ero in sovrappensiero…E io ogni tanto faccio così quando mi dimentico…”.

Sara Fonte