Grave lutto per l’ex premier Romano Prodi: è morto a 18 anni Matteo Prodi

Un incidente stradale è costato la vita a Matteo, pronipote di Romano Prodi: urtato da un’auto mentre viaggiava in bicicletta

Sono ore difficili per la famiglia Prodi e per l’ex premier. A causa di un grave incidente stradale è infatti deceduto Matteo, pronipote 18enne di Romano Prodi. La dinamica dei fatti è ancora tutta da chiarire ma secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine il giovane si trovava in sella alla bicicletta e stava pedalando nella prima zona collinare di Bologna quando un veicolo, una Toyota Yaris, lo avrebbe urtato. L’auto era diretta verso la zona collinare e proveniva da Bologna mentre il giovane viaggiava nel senso opposto: nell’impatto il ciclista è stato sbalzato a terra.

Matteo Prodi è morto dopo il ricovero in ospedale

Il ragazzo è stato soccorso in breve tempo dagli uomini del 118 ma le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi ed è morto poche ore dopo il ricovero all’ospedale Maggiore. Matteo frequentava la quinta del liceo scientifico Fermi ma in questi giorni, a causa dell’epidemia di coronavirus e alla conseguente chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, si trovava a casa libero. La sua famiglia è molto numerosa: Matteo Prodi era infatti il maggiore di sei fratelli, faceva parte dell’Azione Cattolica e frequentava regolarmente la parrocchia di Sant’Anna. “Un ragazzo gioioso” come lo ha definito il parroco Don Mario Fini aggiungendo che allo stesso tempo era “mite e sapeva stare con tutti”. Il nonno di Matteo Prodi è Vittorio Prodi, fratello di Romano e presidente della provincia di Bologna dal 995 al 2004 oltre che deputato del Parlamento europeo con l’Ulivo. Per decisione della famiglia, gli organi del ragazzo verranno donati.