Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 febbraio 2020: il Leone cerca consensi, i Vergine saranno polemici

Venerdì 28 febbraio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Settimana interessante con un fine settimana importante. Pensi ancora alle cose che nella tua vita non vanno come vorresti: magari, a un cambiamento di lavoro che non c’è stato o a un piccolo scontro da affrontare in famiglia. Sei sempre te stesso e quando ci sono le avversità le affronti. Normale che poi tu sia stanco. Questo oroscopo è bello perché lascia intravedere un successo da qui a poche settimane. Se stai male ora non devi prendertela con le persone che ti stanno attorno. Domenica potrai incontrare una persona speciale;

Toro. Il periodo è buono per costruire un qualcosa di importante con la persona del tuo cuore. Venere, tra poche settimane, sarà anche dalla tua parte. Potrai recuperare la serenità eventualmente perduta nel passato. La vostra serenità passa attraverso la famiglia e attraverso la costruzione di qualcosa. I nati del segno sono folli durante l’adolescenza: via via che crescono diventano abitudinari e conservatori. Ogni tanto (parlo per chi ha superato i 50) va fatto uno strappo alla regola;

Gemelli. In questo weekend puoi recuperare la tua voglia di amare. Domenica sarà la giornata migliore per affrontare dei problemi e per ricevere delle risposte. Potresti accettare un invito o metterti in gioco: questo è importantissimo farlo. Questo cielo è molto interessante per chi è alla ricerca di un sentimento. Devi confidare su te stesso e non cercare una persona da amare pensando che così risolverai i tuoi problemi. L’amore va cercato quando sappiamo cosa vogliamo e non bisogna aspettare che siano gli altri a muoversi;

Cancro. Hai un carattere apparentemente tranquillo, ma dentro di te si agita la tensione. Se una storia d’amore non va bene puoi dirlo. Già dall’inizio di febbraio le relazioni in crisi hanno vissuto delle perplessità. Marzo sarà importante perché tecnicamente parlando cambieranno molte cose dal 5 di marzo. I progetti più importanti potranno essere recuperati, ricordando sempre che il periodo- per quanto buono- non può risollevare dalle grandi crisi. Puoi parlare con più serenità con le persone che hanno creato problemi. Nuovi progetti spiccheranno il volo nel lavoro: manca poco.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Questo fine settimana è polemico per i sentimenti. Vorresti delle manifestazioni d’affetto concrete perché tu sei un segno vincente e gli altri pensano che tu sia autosufficiente. Molti pensano che il Leone non abbia bisogno dei consensi degli altri, neppure in amore. Cosa sbagliata: come tutti, il Leone ha un parte vulnerabile. Cambiamenti nel lavoro arriveranno entro la primavera;

Vergine. Weekend tranquillo, con qualche momento ad alto tasso polemico. Ti piacciono le persone che promettono una cosa e poi la mantengono, ma ti trovi accerchiato da persone non molto attendibili. Lascia andare le emozioni del passato: non devi rincorrerle perché hai paura del futuro. Arriverà un periodo migliore. Questa settimana è stata fisicamente pesante e hai dovuto prendere delle decisioni che ti hanno stressato;

Bilancia. Devi essere prudente in amore almeno fino al prossimo 5 marzo. C’è da lavorare su piccole questioni: una bolletta non pagata, i rapporti con un capo. C’è una tensione costante che potrebbe portare a una domenica di sacrificio. Devi avere pazienza, anche se ogni tanto devi mandare giù dei rospi per non complicare ulteriormente le cose.

Scorpione. Oggi è meglio non esagerare. Sei a un punto di non ritorno: se certi equilibri non sono sicuri, potresti innervositi. Molti nati del segno devono lottare con difficoltà fisiche che li affliggono da fine dicembre. Nei tuoi problemi fisici c’è anche una componente psico-somatica. Non dire no a una proposta di lavoro allettante.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Questo, per te, è un periodo di fervore: sei in grado di fare tante cose. Venere in ottimo aspetto e potresti lasciarti andare a una bella relazione. Ti interessa una persona? Porta avanti questa nuova emozione. Il momento è ideale per chiarire le cose che non vanno e per organizzare qualcosa di divertente;

Capricorno. Non resti con le mani in amano. Questo è un momento di lancio o di rilancio. Ti senti poco sereno? Forse non è colpa tua ma delle persone poco serene che ti ritrovi attorno. Giove e Saturno nel segno ti invitano a fare tesoro delle esperienze del passato;

Acquario. Devi recuperare tranquillità e stabilità fisica. Devi raggiungere una presa di coscienza totale. Urano dissonante ti invita, già dalla primavera dell’anno scorso, a tagliare i rami secchi. Vorresti fare delle cose eclatanti: qualcuno ti sconsiglia di farle, e questo è proprio quello che ti convince ad agire perché tu sei un bastian contrario;

Pesci. Il Tuo cuore batte forte e con una persona giusta accanto puoi andare lontano. Domenica emozioni in arrivo. I nati del segno che hanno un’attività lavorativa che consente di ricavare degli utili adesso hanno della forza in più. Il momento è giusto per ritrovare la tranquillità interiore.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento