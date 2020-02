Pitone mangia un gatto per intero. Il cacciatore riesce a catturarlo

Un cacciatore di serpenti ha consigliato ai proprietari di animali domestici di tenere i loro gatti al sicuro.

L’uomo ha infatti visto con i suoi occhi un micio inghiottito per intero da un enorme pitone. L’individuo in questione si chiama Luke, e di professione fa proprio il cacciatore di serpenti. Di recente, Luke è stato chiamato per rimuovere un serpente da una casa di Kin Kin, una località nel Queensland, in Australia.

Nella clip, girata dall’aiutante di Luke, si vede un rettile lungo più di tre metri, con un grosso rigonfiamento nella pancia. Nel filmato il serpente si rannicchia dietro una pila di merci, che si trova sulla veranda.

“Sfortunatamente il gatto è stato catturato da questo pitone piuttosto grande”, spiega il cacciatore di serpenti durante il video.

“Tenete i vostri gatti lontani dalle macchine e dai serpenti”

“Possiamo considerarlo un promemoria – afferma Luke – se volete che i vostri gatti siano al sicuro teneteli lontani dalle macchine ma anche da serpenti come questo”.

Nella registrazione si vede il cacciatore di serpenti che si sporge e afferra il pitone per la coda, tirandolo su dal mucchio di merci. A quel punto lo fa scivolare in una borsa di tela nera, che viene subito chiusa ermeticamente.

Come riportato dal Daily Star Online, la proprietaria di casa, Claudia Hamilton, ha ringraziato Luke per il suo aiuto, anche se si è detta molto dispiaciuta per la fine del suo povero gatto.