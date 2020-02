Probabili formazioni, ventiseiesima giornata di Serie A: come scenderanno in campo le squadre?

Ventiseiesima giornata di Serie A. Si comincia sabato con tre anticipi: alle 15 la Lazio ospita il Bologna allo Stadio Olimpico; a seguire Udinese-Fiorentina e in serata il match fra Napoli e Torino. Nella giornata di domenica il Milan ospiterà il Genoa in un San Siro a porte chiuse alle 12.30, mentre in serata ci sarà il big match fra Juventus e Inter (anch’esso a porte chiuse per precauzione, vista l’emergenza sanitaria del coronavirus). Lunedì sera si chiude con Sampdoria-Verona.

La Serie A scende di nuovo in campo tra sabato 29 febbraio e lunedì 2 marzo per la ventiseiesima giornata di campionato. Il turno registrerà molte partita giocate a porte chiuse, per ridurre al minimo i rischi legati all’emergenza coronavirus. La giornata si aprirà sabato alle 15 con il match dell’Olimpico fra Lazio e Bologna. Gli altri anticipi del sabato saranno Udinese-Fiorentina e Napoli-Torino. Il Milan ospita il Genoa domenica alle 12.30, mentre l’Atalanta giocherà a Lecce alle 15. Sempre alle 15 scenderanno in campo Parma-Spal e Sassuolo-Brescia. Il Cagliari riceve la Roma alle 18, mentre alle 20.45 si giocherà il big match di giornata fra Juventus e Inter (porte chiuse). Chiude il turno il ‘Monday Night’ fra Sampdoria e Verona.

Ecco tutte le probabili formazioni della ventiseiesima giornata:

Probabili formazioni Lazio-Bologna, sabato 29 febbraio ore 15:

Nella Lazio out Acerbi per un problema al polpaccio: al centro della difesa giocheranno Patric, Luiz Felipe e Radu. In avanti ballottaggio Correa-Caicedo per affiancare Immobile. Nel Bologna rientrano dalla squalifica Denswil e Schouten, mentre è stato fermato dal Giudice Sportivo per un turno Mbaye. In avanti Palacio sarà supportato da Orsolini, Soriano e Barrow.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Probabili formazioni Udinese-Fiorentina, sabato 29 febbraio ore 18:

Nell’Udinese ballottaggio Lasagna-Nestorovski per affiancare Okaka in avanti. Out per infortunio De Maio, conferma per Becao in difesa insieme a Troost-Ekong e Nuytinck. Nella Fiorentina out per squalifica Dalbert, sarà Igor a prendere il suo posto a sinistra; in avanti tandem Chiesa-Vlahovic.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Duncan, Igor; Chiesa, Vlahovic.

Probabili formazioni Napoli-Torino, sabato 29 febbraio ore 20.45:

Nel Napoli out Mertens alle prese con un problema alla caviglia, sarà Milik il terminale offensivo con ai lati Callejon e Insigne. Ballottaggio Allan-Ruiz in mezzo al campo. Nel Torino qualche acciacco per Berenguer, in avanti ci saranno Verdi e Belotti; ballottaggio De Silvestri-Ola Aina sull’esterno.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti.

Probabili formazioni Milan-Genoa, domenica 1 marzo ore 12.30:

Nel Milan out Donnarumma in porta, pronto Begovic. Ancora fuori Kjaer, potrebbe essere ancora il giovane Gabbia ad affiancare Romagnoli al centro della difesa; in avanti Ibra supportato da Castillejo, Chalanoglu e Rebic. Nel Genoa ballottaggio Romero-Soumaro in difesa; in avanti favoriti Sanabria e Pandev sul pressing di Favilli e Iago Falque.

Milan (4-2-3-1): Begovic; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ankersen, Sturaro, Schone, Behrami, Criscito; Sanabria, Pandev.

Probabili formazioni Lecce-Atalanta, domenica 1 marzo ore 15:

Nel Lecce ancora out Falco, Farias e Babacar: Lapadula sarà supportato da Saponara e Mancosu. Vigorito ancora favorito su Gabriel per difendere la porta dei pugliesi. Problemi in difesa per Gasperini: out Toloi e acciaccato Djimsiti, potrebbe arretrare De Roon sulla linea difensiva. In avanti Zapata insidiato dall’ex Muriel; dal primo minuto Gomez e Ilicic.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Petriccione, Barak; Mancosu, Saponara; Lapadula.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Caldara, De Roon; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Probabili formazioni Parma-Spal, domenica 1 marzo ore 15:

Kulusevski ha smaltito i problemi fisici e partirà dall’inizio in avanti insieme a Gervinho e Cornelius. A centrocampo ci saranno Hernani, Brugman e Kurtic. Nella Spal ballottaggio Zukanovic-Vicari per affiancare Bonifazi al centro della difesa; in avanti tandem composto da Di Francesco e Petagna. Out per squalifica Strefezza.

Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Spal (4-4-2): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Missiroli, Valdifiori, Castro, Valoti; Petagna, Di Francesco.

Probabili formazioni Sassuolo-Brescia, domenica 1 marzo ore 15:

Caputo sarà il terminale offensivo dei neroverdi, con Berardi, Boga e uno fra Djuricic o Defrel a supporto. Ballottaggio Obiang-Magnanelli a centrocampo. Nel Brescia out per squalifica Mateju, sarà Martella a giocare a sinistra. In avanti rientra dall’infortunio Torregrossa che farà coppia con Mario Balotelli.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Bjarnason; Balotelli, Torregrossa.

Probabili formazioni Cagliari-Roma, domenica 1 marzo ore 18:

Nel Cagliari è squalificato Nandez: a centrocampo ci saranno Cigarini, Rog e Ionita. Tandem offensivo Joao Pedro-Simeone con Nainggolan a supporto. Nella Roma out Pellegrini per infortunio: Dzeko sarà supportato da Under, Mkhitaryan e Perotti, ma restano vive le opzioni Carles Perez e Kluivert. Out per squalifica Mancini: Fazio prenderà posto al centro della difesa insieme a Smalling.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Rog, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko.

Probabili formazioni Juventus-Inter, domenica 1 marzo ore 20.45:

Tanti dubbi nella Juve. In difesa Chiellini potrebbe affiancare Bonucci con De Ligt dalla panchina. In avanti Ramsey potrebbe essere preferito a Bernardeschi per completare il terzetto offensivo con Dybala e Ronaldo. Nell’Inter possibile recupero in extremis per Handanovic fra i pali; Bastoni favorito su Godin in difesa. In avanti confermato il tandem offensivo Lautaro Martinez-Lukaku.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.

Probabili formazioni Sampdoria-Verona, lunedì 2 marzo ore 20.45:

Squalificati Murru e Ramirez nella Sampdoria: pronti Augello e Depaoli a prendere il loro posto. In avanti tandem offensivo formato da Gabbiadini e Quagliarella. Nel Verona out per squalifica Veloso, a centrocampo agiranno Amrabat e Pessina. In avanti Verre e Zaccagni supporteranno uno fra Stepinski o Di Carmine.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Depaoli, Ekdal, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski.