Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 28 febbraio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 28 febbraio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 28 febbraio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata de “La Corrida”. A seguire, nuovo appuntamento con “TV7”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio della serie tv “The Good Doctor”: Shaun affronta il suo primo intervento. Il caso si rivela complicato e, nonostante Shaun abbia un’idea geniale, sarà Andrews a portare a termine l’operazione. In seconda serata, la serie tv “The Resident”.

Su Rai 3 va in onda il film “Mister Felicità”: Martino è un giovane napoletano, indolente e disilluso, vive in svizzera dalla sorella Caterina. Un imprevisto costringe all’immobilità la giovane sorella che ha bisogno di costose cure. A Martino non resta che lavorare al posto di Caterina, come uomo delle pulizie, presso il dottor Guglielmo Gioia, un mental coach, specializzato nello spronare le persone attraverso il pensiero positivo e l’azione. Durante un’assenza del dottore, Martino ne approfitta per fingersi il suo assistente. Uno dei suoi primi pazienti sarà la famosissima campionessa di pattinaggio Arianna Croft che, dopo una brutta caduta sul ghiaccio, ha perso completamente fiducia in se stessa e amore per il proprio sport. I campionati europei di pattinaggio, però, sono alle porte: ce la farà Martino, nell’insolito ruolo di Mister Felicità, tra equivoci e rivelazioni inaspettate, a far tornare Arianna la campionessa che era? Subito dopo, “Illuminate – Oriana Fallaci Il lato oscuro della Luna”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata del programma, dedicato alla cronaca nera, “Quarto Grado”. A seguire, una nuova puntata di “Donnavventura”.

Su Canale 5 va in onda la prima puntata del serale della nuova edizione di “Amici di Maria De Filippi”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Red”: Frank Moses, ex agente segreto della CIA, vive una vita tranquilla e appartata con la compagna Sarah. Poi, l’arrivo di un commando armato deciso a ucciderlo, lo costringe a riunire la sua vecchia squadra, nel disperato tentativo di sopravvivere. In seconda serata, il film “Amici per la morte”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda una nuova puntata di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”.

Rai 1

21:20 La Corrida

23:30 TV7

Rai 2

21:20 The Good Doctor

22:55 The Resident

Rai 3



21:20 Mister Felicità (film)

23:30 Illuminate – Oriana Fallaci Il lato oscuro della Luna

Rete 4

21:20 Quarto Grado

00:30 Donnavventura

Canale 5

21:20 Amici di Maria De Filippi

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Red (film)

23:30 Amici per la morte (film)

La 7

21:20 Propaganda Live

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi