Bambina di 3 anni violentata nel bagno di un McDonald riesce a chiedere aiuto al padre

La bambina ha gridato “Papà, papà!” per tentare di chiedere aiuto mentre uno sconosciuto abusava di lei nel bagno del ristorante

E’ accaduta a Chicago la terribile vicenda di violenza sessuale che ha visto protagonista una bimba di soli 3 anni. Secondo quanto si legge nei documenti del tribunale, la bambina si trovava in un ristorante McDonald a Chicago in compagnia del padre e del fratello. Stando alle ricostruzioni il padre avrebbe portato entrambi i figli al bagno degli uomini per poter permettere al maschio di andare in bagno. Mentre il genitore era intento ad aiutare il figlio a pulirsi, l’altra stava aspettando entrambi fuori. Ed è lì che la piccola vittima è stata puntata dal pedofilo 34 enne Eric Puente.

La ricostruzione dell’aggressione

L’uomo, notando la momentanea assenza del padre accanto alla piccola, ha approfittato del momento attirando la bambina a sé. Dopo averla strattonata, si legge nella perizia, le ha tirato giù i pantaloni e la biancheria intima per poi aggredirla sessualmente. La bambina ha immediatamente iniziato a gridare in cerca di aiuto, mentre Puente provava in ogni modo a coprirle la bocca per paura di essere scoperto. Fortunatamente, nonostante il tentativo da parte del pedofilo di azzittire la giovane vittima, il padre della bambina è riuscito a sentire le urla, tentando immediatamente di aprire la porta chiusa del bagno dove l’aggressore si era nascosto con la bambina. L’uomo ha deciso di tirarla fuori dal bagno prendendola dalla gamba che spuntava da sotto la porta. In preda al panico ha poi deciso di portare i figli in salvo dalla moglie per ritornare in seguito sul luogo dell’aggressione, dal quale però Puente era ovviamente già fuggito.

Il pedofilo è stato arrestato dopo una lite in un negozio

L’uomo fortunatamente è stato arrestato mercoledì scorso dopo una lite avvenuta all’interno di un negozio che l’uomo non aveva intenzione di lasciare. La polizia, una volta giunta sul luogo, ha immediatamente riconosciuto il volto dell’aggressore che era stato immortalato dalle telecamere di sicurezza del McDonald. L’uomo ha confessato alle forze dell’ordine di aver tolto i vestiti alla bambina, ma ha negato di averla violentata. Il pubblico ministero ha racconto che il pedofilo ha ammesso di “pensare cose sporche” e che, uscito dal bagno, era entrato in uno stato di paranoia dopo essersi reso conto di aver commesso un atto, a suo dire, “sbagliato”. Puente è stato arrestato con l’accusa di aggressione sessuale criminale predatoria. L’aggressore aveva precedenti penali per aver commesso vari reati, fra i quali furto con scasso. Apparirà davanti alla Corte del tribunale il 10 marzo prossimo.

Leggi anche -> Madre scopre dai messaggi che pianificavano di abusare del figlio di 5 anni: coppia inglese arrestata per pedofilia

Leggi anche -> Tortura e uccide un parroco: arrestato un adolescente. La vittima era accusata di pedofilia

Leggi anche -> Bimbo molestato al mare da un vicino di ombrellone, presunto caso di pedofilia in riviera

Leggi anche -> Abusa di una bambina di 11 anni, condannato: la terribile storia di pedofilia che arriva dal Merseyside