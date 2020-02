Napoli-Torino, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Ventiseiesima giornata di Serie A, l’ultimo anticipo del sabato è il match fra Napoli e Torino. La partita si giocherà stasera alle 20.45 e sarà visibile su DAZN.

Il match fra Napoli e Torino è l’anticipo serale del sabato della ventiseiesima giornata di Serie A. Il Napoli nel turno scorso ha vinto a Brescia per 1-2, mentre il Torino non è sceso in campo per l’emergenza coronavirus.

Nel Napoli in panchina Mertens alle prese con un problema alla caviglia, sarà Milik il terminale offensivo con ai lati Callejon e Insigne. Ballottaggio Allan-Ruiz in mezzo al campo. Nel Torino qualche acciacco per Berenguer, in avanti ci saranno Verdi e Belotti; ballottaggio De Silvestri-Ola Aina sull’esterno.

Probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti.

Napoli-Torino sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma DAZN a partire dalle 20.45 di stasera.

Napoli-Torino sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma DAZN a partire dalle 20.45 di stasera.

Ricordiamo, inoltre, che dallo scorso 20 settembre gli abbonati a Sky hanno la possibilità di guardare le partite trasmesse da DAZN attivando il nuovo canale DAZN1 visibile sul canale 209. Per attivare il canale basterà andare sul sito Sky.it/Faidate o su App Fai Da Te: attraverso questi canali, bisognerà inserire il proprio numero di cellulare, sul quale poi si riceverà il codice promozionale. Per chi possiede Sky da più di tre anni con l’abbonamento a Sky Sport e Sky Calcio, l’offerta Sky-Dazn sarà senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento; per chi invece ha attivo almeno il pacchetto Sky Calcio, l’offerta costerà 7,99 € al mese anziché 9,99 € al mese e i primi 3 mesi saranno a carico di Sky.

I precedenti fra le due squadre a Napoli in Serie A sono 65: 27 le vittorie del Napoli, 8 del Torino e 30 i pareggi complessivi. Lo scorso anno il match è terminato in parità sullo 0-0.