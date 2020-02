Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 febbraio 2020: la Bilancia è presa dai dubbi, lo Scorpione non deve tornare al passato

Sabato 29 febbraio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Trattative lavorative in corso e da fine marzo alcune cose cambieranno. Puoi già iniziare a immaginare una piccola svolta. Chi ha un’attività fissa, sicura, deve fare delle richieste. Per l’amore il periodo è pi tranquillo. Se hai in serbo delle proposte per qualcuno ci può essere una buona riuscita. Nonostante dei tormenti portati da Giove dissonante e che riguardano casa e denaro, si va avanti un po’ meglio;

Toro. Giove, Saturno e altri pianeti sono dalla tua parte. Se il denaro che hai a disposizione te lo consente, adesso potresti anche scegliere di fermarti e prendere una pausa dalla professione. Alcuni potrebbero iniziare a pensare a qualche bel progetto da varare in estate. Dal 16 di febbraio Marte ha iniziato un transito bello nel tuo segno, transito che prevede un altro bel picco tra il 17 e il 18 marzo. Conoscenze speciali? Punta sul prossimo mese;

Gemelli. Devi rilassarti e ritagliare del tempo per te stesso e per le persone che ami. Le novità arrivano per chi attende un cambiamento: Saturno sta per iniziare un transito importante che riguarda anche altri segni dal 23 di marzo. Il problema del periodo sono le uscite, che andrebbero contenute. Ma le emozioni sono dentro l’angolo, dunque non temere;

Cancro. Hai tanti pianeti opposti, ma non temere: è l’ultimo colpo di coda di un periodo che ti ha creato perplessità fin all’anno scorso. La tua capacità non è messa in dubbio perché hai anche avuto la possibilità di emergere. Il punto è che davanti a tante responsabilità hai dovuto affrontare dei momenti difficili. Molti nati del segno sono arrivati a pensare “Ma chi me lo ha fatto fare?”. Devi tirare la corda ancora per un po’, facendo attenzione che non si spezzi. Queste stelle richiedono attenzione. Fai attenzione in amore, specialmente se ti fissi con degli amori impossibili.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Domani e domenica l’oroscopo sarà un po’ polemico per i sentimenti. Tu desideri il meglio ma in famiglia le cose non sono facilissime: ci sono persone che ti tengono testa o che non ti danno retta. Il rapporto con genitori-figli è complicato. Il consiglio: lascia andare le storie d’amore che si sono interrotte. Se vivi un matrimonio lievemente in crisi, forse c’è bisogno di un aiuto;

Vergine. Hai delle stelle un po’ agitate. Febbraio ti ha portato grandi soddisfazioni, ma ti sei impegnato tanto e quindi è normale avvertire un po’ di stanchezza a livello fisico. Vivi delle difficoltà nei rapporti con gli altri. In famiglia hai fatto delle scelte che forse non ti aspettavi di dover fare. Ci vuole il carattere giusto per portare avanti grandi trasformazioni: tu lo hai. Giove, Saturno e Marte sono dalla tua parte;

Bilancia. Se vivi nell’ambito di una coppia solida, tu e il tuo partner potrete andar e avanti nonostante le piccole difficoltà. Sta per arrivare un rinnovo lavorativo che non sai se accettare o no. I dubbi sono tipici del tuo segno: quando devi fare una scelta, vista la tua indole, vorresti non scontentare nessuno. Così facendo rischi, dunque, di scontentare te stesso. Cosa devi fare in questo momento? Devi guardare al futuro ed essere ottimista; solo così potrai comprendere quale sia la strada gusta da percorrere. In amore le cose vanno meglio dal 5 di marzo, quindi vengono spazzati via i momenti di ripensamento che hai vissuto nell’ultimo periodo (e questo vale anche per chi ha una bella storia);

Scorpione. Non buttarti giù per nulla. Non tutto accade per caso. Se sei stato distratto questa può essere l’occasione giusta per fermarti. Non è escluso, dunque, che tu abbia “creato” qualche difficoltà per costringere te stesso a un periodo di isolamento o riflessione. Se c’è una persona che non ti piace più, se qualcuno ti ha fatto uno sgarbo o se non riesci ad andare avanti sul lavoro, non temere. Non tornare al passato: questa è una cosa che, specialmente in amore, potrebbe causarti delle delusioni.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Quando hai un’idea in mente nessuno ti ferma. Gli altri, e nello specifico una persona a cui tieni, hanno avuto un atteggiamento di sfida nei tuoi confronti. Dovrebbero fare attenzione perché sfidarti non solo serve a farti innervosire ma anche a farti allontanare: non sono pochi i nati del segno che per non discutere ti defili. Sabato e domenica potresti avere gli imput giusti per avvicinarti a una persona che ti interessa;

Capricorno. I nati del segno che hanno delle responsabilità stanno giocando tutto per tutti. Avere Giove, Marte e Saturno nel segno ti consente di avere nuovi contatti e di costruire una nuova carriera. Anche i giovani stanno spostando i loro orizzonti per guardare altrove. Non ci sono giornate no ma giornate in cui devi affrontare grandi sfide e, conseguentemente, una grande fatica. Questo non significa che tu non possa dedicarti all’amore. Anzi! Chi ha una bella storia o vuole definire un rapporto deve proprio puntare su queste giornate;

Acquario. vuoi cambiare. L’Acquario è un “folle serio”, un qualcuno che riesce a rendere concreta una follia. Sei un “bastian contrario” e fai quello che hai in mentre, soprattutto se gli altri te lo sconsigliano. Riuscire a realizzare cose che gli altri non sono riusciti a fare perché persone troppo convenzionali è una cosa buona. Quello che ti consiglio è di non spingerti troppo oltre. Avverti uno stato di agitazione che potrebbe provocarti piccoli fastidi fisici. Devi sempre stare attento al denaro e vivere nella chiarezza assoluta l’amore;

Pesci. L’oroscopo ci dà delle indicazioni, ci indica i periodi in cui sarebbe meglio agire, ma poi sta a noi decidere cosa fare della nostra vita (senza poi lamentarci se l cose vanno male o se nel realizzarle impieghiamo più del previsto). Ora devi avere accanto le persone giuste per realizzare un desiderio. In questi mesi dovrai cercare di raggiungere la serenità: è possibile fare questo e anche di più per la tua persona.

