Psicosi da coronavirus, rissa fra security e passeggeri sulla nave da crociera MSC – VIDEO

Una crociera da incubo dove a bordo erano presenti 300 italiani ed un gilet giallo. Utilizzati anche spray al peperoncino e gas fumogeni

Una vera e propria vacanza da incubo quella che hanno vissuto i 4.500 passeggeri a bordo della nave da crociera MSC meraviglia. Tutto ha avuto inizio il 23 febbraio scorso, quando a bordo della nave, salpata da Miami, uno dei membri del personale di bordo si era ammalato, portando la Giamaica a vietare lo sbarco dei passeggeri della nave. Stesso identico episodio alle Cayman, che hanno adottato la medesima decisione. La nave, dopo il doppio rifiuto di sbarco, si è poi diretta verso il porto di Cozumel, in Messico, incontrando fra l’altro durante il tragitto una piccola tempesta. Ma una volta giunti in Messico le peripezie della crociera sono sono finite lì. La nave ha dovuto stazionare 24 ore al porto messicano per permette alle autorità portuali e al sindaco della città di Cozumel di accertarsi che il membro dell’equipaggio non fosse affetto da coronavirus. Il tampone per fortuna ha smentito l’ipotesi di Covid-19.

Le dinamiche della rissa a bordo della crociera MSC

Durante la navigazione non sono ben chiare quali siano state le dinamiche che hanno portato alla rissa. Secondo molti la tensione causata dai divieti di sbarco, o molto probabilmente l’errata comunicazione da parte del personale di bordo circa i risultati del tampone effettuato per testare la presenza del coronavirus, e forse anche complice un’alzata di gomito di troppo, ha portato un passeggero francese a dare vita ad una rissa in una delle aree di ristoro comune della nave. La reazione della security non solo non si è fatta attendere, ma è stata anche parecchio aggressiva. Come si vede nel video, i responsabili della sicurezza hanno placcato a terra il passeggero dopo avergli spruzzato dello spray al peperoncino sul volto. I presenti hanno a loro volta avuto reazioni molto forti, lanciandosi in preda a proteste ed urla molto forti.

La reazione della MSC crociere all’accaduto

Secondo i responsabili della MSC crociere vedere il video senza conoscere i fatti precedenti può essere facilmente frainteso. Il personale di bordo presente al momento dell’accaduto ha dichiarato che tutto è partito da due passeggeri della nave i quali, fortemente in stato di ebbrezza, erano diventati molesti ed aggressivi nei confronti di alcuni musicisti dell’equipaggio. Da lì la reazione avventata del personale di sicurezza, che a detta della MSC crociera avrebbe immediatamente chiarito tutto in modo sereno con i passeggeri molesti e molestati. Stando a quanto raccontato da una delle passeggere, il francese da cui avrebbe avuto origine la rissa è un membro dei gilet gialli che le avrebbe mostrato dei video della manifestazione in Francia.

La sventurata crociera è partita male ma finirà peggio. La nave infatti farà rientro a Miami saltando il giro previsto per i Caraibi a causa di forte maltempo.

