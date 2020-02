Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 29 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 29 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 29 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata dello show musicale “Una storia da cantare-Enzo Jannacci, Rino Gaetano, Pino Daniele”. A seguire, il tg della notte.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” ed “F.B.I”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata del programma di divulgazione “Sapiens-Un solo pianeta”. In seconda serata, il docureality “Prima dell’alba”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Chi trova un amico trova un tesoro”: Alan è un giocatore incallito, un suo zio gli lascia una mappa per trovare un fantomatico tesoro. Alan convince Charlie a usare la sua barca, ma i due naufragano. Subito dopo, il film “Fantozzi-Il ritorno”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “C’è posta per te”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film d’animazione “Kung Fu Panda”: un panda è il prescelto per essere il nuovo master del kung fu. Solo lui potrà sconfiggere il malvagio leopardo Tai Lung e proteggere gli abitanti della Valle della pace. A seguire, il film di animazione “Le avventure di Taddeo l’esploratore”.

Su La 7 va in onda il film “Sette anni in Tibet”: lo scalatore Harrer, di simpatie filonaziste, nel 1939 abbandona la moglie incinta, per recarsi in Tibet, con l’intenzione di scalare una delle cime della catena dell’Himalaya, ma viene fatto prigioniero dagli inglesi. Dopo alcuni anni di prigionia riesce a fuggire, e scalando l’Himalaya, arriva in Tibet. Il Dalai Lama vuole conoscere l’austriaco biondo e i due iniziano un rapporto di amicizia. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali dei digitale terrestre, su Nove va in onda l’inchiesta “Clandestino-Cosa nostra”.

Maria Rita Gagliardi