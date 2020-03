Cagliari-Roma, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Ventiseiesima giornata di Serie A, il Cagliari ospita la Roma di Fonseca. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile su Sky.

Cagliari-Roma sarà il match in programma alle 18 oggi pomeriggio, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Nel turno precedente il Cagliari non ha giocato a Verona a causa dell’emergenza coronavirus, mentre la Roma ha battuto 4-0 il Lecce all’Olimpico.

Nel Cagliari è squalificato Nandez: a centrocampo ci saranno Cigarini, Rog e Ionita. Tandem offensivo formato da Joao Pedro e Simeone con Nainggolan a supporto. Nella Roma out Pellegrini per infortunio: Dzeko sarà supportato da Under, Carles Perez e Kalinic, ma restano vive le opzioni Kluivert e Mkhitaryan. Out per squalifica Mancini: Fazio prenderà posto al centro della difesa insieme a Smalling.

Probabili formazioni:

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Rog, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Kalinic, Carles Perez; Dzeko.

Ventiseiesima giornata di Serie A, il Cagliari ospita la Roma: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Cagliari-Roma è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 18 di oggi pomeriggio sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match sarà visibile in streaming anche su NowTv.

A Cagliari in Serie A le due squadre si sono affrontate 39 volte: bilancio in perfetta parità con 14 vittorie a testa e 11 pareggi. L’anno scorso il match terminò sul 2-2: doppio vantaggio iniziale della Roma con Cristante e Kolarov e rimonta sarda firmata Ionita e Sau.