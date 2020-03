La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 02/03/2020 allo 08/03/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per il Sagittario

Sagittario. La settimana che sta per arrivare non è esattamente la migliore che vivrai. Il tu cielo i consiglia di fare delle scelte motivate dalla cautela, soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì che saranno quelle maggiormente faticose. Da giovedì arriverà anche qualche dubbio in più in amore e questo accadrà nell’ambito di coppie che si sono formate da poco. Se hai a che fare con un ritorno dal passato vuoi essere più prudente. Dal 20 marzo ci saranno delle buone notizie: arriverà una ventata di energia. Per ora, però, dovrai far fronte a dei ritardi che ci potranno essere sotto il profilo lavorativo.

Tre stelle per Ariete, Gemelli, Cancro e Bilancia

Ariete. C’è fermento, per te, dal punto di vista professionale. Sono in arrivo nuove proposte e nuove progetti, ma non è ancora giunto il momento di cambiare (anche se tu lo vorresti): le stelle ti consigliano di muoverti ma con calma, anche perché sarà dalla primavera inoltrata che certi accordi arriveranno in porto. Il momento è positivo anche in amore grazie a Venere nel segno. Giovedì si segnalano dei piccoli contrasti in famiglia. Stai cambiando atteggiamento nei confronti dei sentimenti, sia che tu sia solo sia che tu sia in coppia, e questo è davvero importante per stare meglio. Dal 20 marzo le cose miglioreranno e potrai correre qualche rischio in più;

Gemelli. La Luna nel segno ti aiuterà, specialmente a inizio settimana, e potrai godere di buone intuizioni. Solo che devi ricordare che non bisogna strafare. Sul lavoro ci sono troppe cose in ballo e tutte contemporaneamente: questo, unitamente a dei ritardi, ti mette in agitazione e non ti consente di trovare la velocità di crociera giusta. In amore stai aspettando il bellissimo transit che Venere inizierà nel tuo segno tra qualche settimana. La gente nota il modo con cui le persone si pongono con loro, per cui dovresti essere proposito e non dovresti tirarti indietro di fronte a qualche proposta. Chi vive una nuova storia sarà favorito da venerdì. Chi è rimasto solo deve lasciarsi andare alle nuove passioni;

Cancro. Quello che il Cancro non deve fare è isolarsi in amore. Stai vivendo una storia d’amore senza fare progetti, giorno dopo giorno. Da giovedì avrai il sostegno di Venere che finalmente sta per tornare favorevole. Ora devi cercare di recuperare rispetto alle ultime tre settimane, che sono state difficili. Sul lavoro dovrai ancora lottare per veder vincere le tue idee. Non sopporti le ambiguità e vorresti debellarle. Il consiglio: se lavori in proprio occhio alle persone invidiose Da tanto tempo stai lottando con le opposizioni planetarie che si sono presentate nel tuo cielo. La situazione ti ha stancato: cerca, se puoi, di rilassarti e di evitare le provocazioni che si potrebbero presentare verso la metà della settimana;

Bilancia. Devi dedicarti al recupero dell’energia che ti è mancata e della serenità. La settimana non sarà facilissima e già mercoledì potresti sentirti stanco. Forse devi fare una scelta lavorativa importante entro metà anno, ma per diversi motivi non stai agendo: non hai voglia, non ai tempo o può darsi che tu stia aspettando che qualcuno scelga al posto tuo (in riferimento a chi ha un lavoro dipendente). Venere favorevole ti regala facilità di azione in amore. Finalmente potrai fare una scelta che riguarda il tuo futuro e potrai decidere di fidanzarti, di sposarti o di vivere una nuova storia d’amore. Nonostante tutto questo, come dicevamo anche prima, ti manca ancora la serenità che vorresti avere.

Quattro stelle per Leone, Capricorno, Acquario e Pesci

Leone. Un po’ di nervosismo da segnalare in amore. Succede che a causa di una persona che ti fa arrabbiare potresti arrivare a rivalutare un amore. Proprio tu che nei sentimenti sei un tipo parecchio stabile. Senti, però, che a volte mancano le basi su cui si è impostato un rapporto (spesso a partire da dei sentimenti di amicizia). Nella professione inizi ad avvertire stanchezza. Niente paura: i risultati ci saranno e saranno a tuo favore. Ti raccomando solo di agire con razionalità e di farlo soprattutto nelle questioni che ti vedranno versare del denaro. Bene il fine settimana, anche grazie all’influsso di una Luna favorevole;

Capricorno. Settimana che ti consente di correggere la rotta nelle questioni professionali che stai affrontando. C’è da risolvere un problema o fare una scelta, anche drastica in vista del futuro? Potrai fare tutto quello che devi. Le persone che ti stimano ti appoggeranno, e questo è importante. novità anche sul fronte sentimentale. Chi ha un amore forte potrà farlo crescere. Chi, invece, è solo potrà viaggiare verso nuove mete. Ci sono state incertezze anche nei matrimoni che sono stati celebrati da poco, ma se sono state superate questo significa che la coppia è forte. Prendi qualche precauzione verso metà settimana, quando vivrai le giornate più polemiche dei prossimi sette giorni;

Acquario. Energia e forza in arrivo per te, a partire dall’inizio della settimana: questa è una cosa buona perché è probabile che tu ti senta stanco. Ora devi sistemare tutta la tua vita e Saturno ti spingerà a dare un nuovo assetto alla tua esistenza e a prendere una decisione importante. Dovrai fare sempre attenzione alle spese di denaro eccessive. In amore delle piccole divergenze- che potranno emergere nel fine settimana- ti faranno capire che ci sono delle cose da risolvere nell’ambito della coppia. Giornata particolarmente difficile quella di sabato, ma se c’è voglia di andare avanti da entrambe le parti le difficoltà amorose si potranno superare;

Pesci. Se non hai trovato l’amore negli ultimi mesi devi chiederti se il problema nasce da te e se vuoi tenere una porta aperta del tuo cuore. Tu non ti accontenti e fai bene. I nati del segno che sono innamorati avranno l’aiuto di Venere, da giovedì. Il periodo è fertile: può portare gioie e in alcuni casi anche matrimoni. Lavoro favorito e favoriti i giovani. Mercurio nel segno consente di sbloccare diverse situazioni. Arriveranno soluzioni per una questione legale che fino a ora è rimasta in sospeso. Mercoledì e giovedì le buone intuizioni saranno dalla tua parte: non le sottovalutare.

Cinque stelle per Toro, Vergine, e Scorpione

Toro. Devi recuperare energie ma il momento è buono perché le stelle te la regalano. Tu cera di non sprecarla. Recupero in arrivo, dal punto di vista lavorativo, soprattutto per i nati del segno che portano avanti un’attività in proprio e per gli studenti, che saranno favoriti nell’arco dei prossimi sette giorni. Entro mercoledì puoi completare un bel progetto. Hai voglia di fare una scelta o una proposta in amore, anche perché i sentimenti negli ultimi mesi non sono stati esattamente al massimo della forma. Ci sono amori che possono sbocciare all’improvviso: l’importante è che tu non ti chiuda in casa. Il fine settimana potrebbe essere indeciso se vivi dei rapporti con Leone o Scorpione;

Vergine. La settimana è molto buona e Venere inizia un transito intrigante. I sentimenti potranno diventare magici, ma dipende tutto dal tipo di rapporto amoroso che stai vivendo. Molti potranno finalmente esporsi e magari ufficializzare una relazione fino a ora rimasta clandestina. Sette giorni buoni per chi, sul lavoro, sta trattando un affare o deve concluderlo. Non tralasciare le buone idee che ti vengono in mentre e ricorda che giovedì ti porta un’occasione che dovrai cogliere al volo;

Scorpione. Le giornate da sfruttare al massimo saranno le prime della settimana. Le novità in arrivo sono buone, ma attenzione perché vale quanto già detto per l’Acquario: dovrai tenere sotto controllo le spese. Non devi fare il passo più lungo della la gamba e questo vale anche come consiglio relativo alla salute fisica. Da questo punto idi vista sarà bene godersi del riposo tra sabato e domenica. In amore, se vuoi vivere al meglio un rapporto, dovrai liberarti di ansie e tensioni. Cambia atteggiamento se stai giocando in difesa e, cosa più importante, evita di guardare ancora al passato. Giovedì arriveranno dei buoni suggerimenti.

Maria Mento