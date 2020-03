Dilaga l’epidemia di coronavirus, l’annuncio del sindaco di Nembro: “Anch’io sono positivo”

Anche il sindaco del comune della Bergamasca è positivo al covid-19. Continuerà a lavorare in quarantena da casa

“Sono positivo al coronavirus”. Lo ha confessato ai suoi concittadini uno dei tanti sindaci delle migliaia di comuni italiani che stanno cercando per quanto possibile di fronteggiare l’emergenza legata all’epidemia di covid-19. A dichiararlo è stato il primo cittadino di Nembro Claudio Cancelli in un video messaggio rivolto ai cittadini nel quale spiega di essere risultato positivo al tampone per il nuovo coronavirus. È dunque anche lui uno degli oltre 1500 contagiati in Italia, numeri comunicati alla 18 dal dipartimento della Protezione Civile e il sindaco del comune in provincia di Bergamo ha scelto la via della trasparenza comunicandolo direttamente ai compaesani e confermando che la macchina amministrativa non si fermerà anche se lui dovrà seguire il tutto da casa, dovendo rimanere in isolamento domiciliare fino a quando i test non daranno esito negativo.

Le parole del sindaco di Nembro ai suoi concittadini

“La situazione dei casi a Nembro – ha aggiunto Cancelli – vede sempre qualche nuovo positivo, ma per ora non c’e’ una crescita esponenziale dei numeri per fortuna. Ringrazio l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo che ha immediatamente disposto sul territorio tutte le attività di tutela e prevenzione. Ats è in contatto con la mia giunta per definire le iniziative di prevenzione più opportune”. Per quando riguarda le sue condizioni ha sottolineato: “Sto bene, ho avuto due giorni con qualche linea di febbre che da ieri non c’è più e sono in isolamento da giovedì mattina coi primi sintomi. È giusto che lo sappiate da me piuttosto che dagli organi di stampa. Sono sereno e sono attivo nel seguire le attività del Comune, anche se ovviamente da casa nella mia camera di isolamento. Tutta la giunta – ha concluso – i consiglieri e i dipendenti comunali sono costantemente impegnati. Siamo una squadra forte, coesa e determinata. Quindi il vostro Sindaco è qui e vuole guardare al nostro futuro di comunità con speranza. Il periodo è difficile, ma dobbiamo avere tutti fiducia nella nostra capacità di ripresa”.