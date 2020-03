Lecce-Atalanta, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Ventiseiesima giornata di Serie A, l’Atalanta di scena a Lecce. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 15 e sarà visibile su Sky.

Lecce-Atalanta sarà il match in programma alle 15 oggi pomeriggio, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Nel turno precedente l’Atalanta non ha giocato a causa dell’emergenza coronavirus, mentre il Lecce è stato sconfitto 4-0 dalla Roma all’Olimpico.

Nel Lecce ancora out Falco, Farias e Babacar: Lapadula sarà supportato da Saponara e Mancosu. In porta giocherà Gabriel; Petriccione in vantaggio su Deiola a centrocampo. Problemi in difesa per Gasperini: out Toloi e Djimsiti, uno fra De Roon o Hateboer arretrerà sulla linea difensiva. In avanti Zapata insidiato dall’ex Muriel; dal primo minuto Gomez e Ilicic.

Probabili formazioni:

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Petriccione, Barak; Mancosu, Saponara; Lapadula.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Caldara, De Roon; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Lecce-Atalanta è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 15 di oggi pomeriggio sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match sarà visibile in streaming anche su NowTv.

A Lecce in Serie A le due squadre si sono affrontate 11 volte: 5 le vittorie dei pugliesi, 3 dell’Atalanta e 3 i pareggi in totale. L’ultimo incontro risale alla stagione 2011-2012: i bergamaschi si imposero 1-2 grazie a una doppietta di Denis, mentre a nulla servì al Lecce il gol della bandiera di Mesbah.