Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 1 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 1 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 1 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della seconda stagione della fiction “La vita promessa”: la vita quieta di Carmela va in frantumi per due eventi quasi concomitanti: Rocco fugge di casa dopo l’ennesima lite tra Rosa, Carmela e Spanò, che non era morto ma soltanto rimasto gravemente ferito nel conflitto a fuoco che conclude la prima stagione, evade dalla prigione federale dove era rinchiuso e vuole la sua vendetta. Tutti si mobilitano per cercare Rocco e dalla Germania torna anche mister Ferri. Non è solo, perché ha preso a cuore le sorti di una famiglia ebrea perseguitata dai nazisti che però ha grosse difficoltà per espatriare. Per il momento solo la piccola Sarah riesce a raggiungere New York, Carmela l’accoglie e l’accudisce come fosse una figlia. A seguire, una nuova puntata di “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”. In seconda serata, nuovo appuntamento con “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda il film “Amiche da morire”: Gilda si è da tempo trasferita in una piccola isoletta del sud e si guadagna da vivere facendo la prostituta in un contesto sospeso tra tradizioni retrograde e modernità. Durante un’estate, il suo destino si incrocia con quello di Olivia e Concetta, due donne originarie del luogo, mogliettina felice la prima e bruttina porta sfortuna la seconda. Le tre sono costrette, da circostanze fortuite, a far fronte comune per mettersi in salvo, ma il loro comportamento attira i sospetti di Nino Malachia, brusco commissario di polizia convinto che stiano nascondendo qualcosa. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Colpevole d’innocenza”: Libby Parsons è una giovane donna, ingiustamente accusata d’aver ucciso il marito. In realtà, è stato proprio il marito a inscenare tutto per liberarsi della moglie. Rilasciata sulla parola, Libby lascia la città per scovarlo, trascinando, così, Travis Lehman, il poliziotto che l’ha in custodia, sulle tracce del marito. A seguire, il programma di approfondimento calcistico “Pressing”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Il principe cerca moglie”: Akeem è l’erede al trono di un immaginario e ricchissimo staterello africano e suo padre ha già combinato il suo matrimonio con una sottomessa fanciulla del luogo. Ma Akeem, educato all’occidentale, si è messo in testa di volere una donna che lo ami per se stesso e non per la sua posizione sociale. Per questo, va in America, dove si finge studente povero e, lavorando come inserviente in un fast food, conquista la figlia del ricco proprietario, malgrado la ragazza sia già fidanzata a un arrogante “figlio di papa”. In seconda serata, il film “Parental Guidance”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda una nuova puntata di “Bruno Barbieri 4 Hotel”.

