Calciomercato, la bomba del giornalista amico di Cristiano Ronaldo: “So per certo che vuole tornare al Real”

Il giorno dopo il Clasico tra Real Madrid e Barcellona (vinto per 2-0 dai blancos) a Madrid si torna a parlare di Cristiano Ronaldo.

La ragione? Una battuta di Edu Aguirre, giornalista spagnolo da sempre molto vicino al fuoriclasse portoghese (che ieri sera ha potuto a sua volta vedere il match tra la sua ex squadra e i catalani, giacché non impegnato nel derby d’Italia – posticipato a maggio causa coronavirus).

Queste le parole di Aguirre al Chiringuito, talk show spagnolo legato al calcio: “So per certo che Cristiano sente la voglia di tornare al Real Madrid. Ha sentito l’affetto del madridismo venendo al Bernabeu, si è emozionato; ora è totalmente concentrato sulla Juventus ma nel calcio, mai dire mai. Non so cosa accadrà in futuro… non lo può sapere nessuno”.