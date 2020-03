Coronavirus, primo caso di ‘contagio di ritorno’ in Cina dall’Italia – VIDEO

Si è verificato in Cina il primo caso di ‘contagio di ritorno’ dall’Italia, si tratta di una donna di 31 anni tornata a Qingtian il 28 febbraio

È stato registrato in Cina il primo caso di ‘contagio di ritorno‘ di Coronavirus dall’Italia. Una donna di 31 anni era tornata da Milano il 28 febbraio a Qingtian, contea dello Zhejiang.

La 31enne aveva contratto il tanto temuto virus in Italia, già dal 16 febbraio prendeva medicine dopo aver accusato sintomi di tosse e febbre. La paziente è risultata positiva al test del virus ieri, domenica 1 marzo 2020.

La donna si trova ora ricoverata al Qingtian people’s hospital in quarantena, era tornata in Cina in aereo, dopo essere atterrata a Shanghai aveva noleggiato un’auto per arrivare a Qingtian.

Sara Fonte