Follia su TikTok: giovanissima mostra video su video i momenti prima dell’aborto

E’ un video che rappresenta a pieno i tempi che corrono.

Tempi in cui molti non vivono se non lasciano una traccia social di qualsiasi cosa facciano.

Nello specifico, però si tratta di un qualcosa così personale e delicato che metterlo sui social appare francamente di cattivo gusto.

L’unica cosa che può rappresentare una giustificante, l’età dell’autrice del video: parliamo infatti di una giovanissima che ha mostrato tutte le tappe di un aborto attraverso appositi video su TikTok.

Il video si intitola ‘Aborto Time – Parte Seconda’ (il che ci fa immaginare non si tratti di un primo aborto) e mostra una giovane ragazza californiana dapprima fare il test di gravidanza (possiamo vedere come appaia positivo) con un’amica cui mostra la propria pancia, per poi recarsi in una clinica per effettuare l’ecografia per poi – si suppone – abortire, il tutto accompagnato da un remix di ‘It Will Rain’ di Bruno Mars.

Diciamo si suppone perché il video, poi rimosso ma rilanciato da diverse realtà online come il Daily Mail, non arriva a terminare con un vero e proprio aborto ma le polemiche scatenate sono state comunque molto forti – anche perché possiamo vedere la ragazzina ridere dinnazi a quella che dovrebbe essere una situazione tutt’altro che divertente (al netto delle differenze di percenzione endemiche in qualsiasi cosa).

E al netto diò, il vero quesito è il seguente: si può arrivare a spettacolarizzare un momento così drammatico come l’aborto?