Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 marzo 2020: il Sagittario vive tensioni lavorative, il Capricorno non deve voler vincere a tutti i costi

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Tra un po’ inizierai una nuova fase molto interessante per la tua vita. Si va un po’ a rallentatore e tu detesti questa cosa, ma spesso devi anche ammettere che è la frenesia a farti commettere degli errori. Il 2020 ha aperto dei discorsi che non saranno concretizzabili immediatamente. Ricorda che nei sentimenti lo slancio non deve mancare;

Toro. Le stelle sono dalla tua parte. Chiunque voglia fare un passo avanti adesso è favorito. Puoi vivere un anno di preparazione che ti spingerà verso un grande evento o verso una grande soluzione. Chi ha un amore ed entro la fine dell’anno vuole portare avanti un progetto di coppia lo può fare. Non devi isolarti se invece sei solo da un po’;

Gemelli. Il 2019 è un anno che ti ha tolto qualcosa. Il 2020 consente un parziale recupero, dopo un inizio magari un po’ sofferente. Proprio il mese di marzo, che è appena iniziato, potrebbe essere importante. Non devi esagerare nel rapporto con gli altri, specialmente se anche in amore vieni da mesi complicati. Venere sarà nel tuo segno per molti mesi: si parlerà d’amore,

Cancro. Stai cercando nuovi riferimenti affettivi e familiari. Forse stai anche cercando di vivere le questioni di lavoro in modo più sereno, ma quando si è sempre in competizione è difficile. I nati del segno che hanno cambiato vita sono contenti perché magari ora hanno delle nuove responsabilità; in altri momenti si trovano a pensare che stavano meglio prima. Il momento è di ricostruzione per l’amore.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone deve andare avanti. Tu di solito, sei quello che infonde coraggio negli altri. oggi, invece, sei tu ad avere bisogno di essere spronato: forse di recente sei rimasto amareggiato per come ti hanno trattato di recente. Tu sei un segno che detesta chiedere. Dirigi i tuoi sforzi verso persone che ti sanno apprezzare: questo, di recente, è mancato. Cosa significa tutto ciò? Che a breve potresti decidere di chiudere una collaborazione;

Vergine. Inizio di settimana assonnato ma è normale: hai fatto talmente tante cose nel mese di febbraio che ora è naturale accusare un po’ di stanchezza. Devi verificare la buona salute del tuo organismo, anche perché tu sei uno di quei segni che tende a somatizzare i problemi vissuti nella vita. Non solo: alcuni nati del segno sono anche un po’ ipocondriaci. Cielo nervoso per le questioni legate al denaro. Niente paura perché si recupererà ed entro metà marzo di dovrà fare una scelta lavorativa importante;

Bilancia. Da qualche tempo tu vivi alla giornata. Se hai attorno persone che vogliono da parte tua delle certezze stai male. Come spesso accade nella tua vita, ti trovi diviso tra ciò che vorresti fare tu e quello che gli altri vorrebbero che tu facessi. La Bilancia per quieto vivere, a volte dice sì, ma questo non è certo il periodo del quieto vivere: potresti anche arrabbiarti davanti alle imposizioni. Attenti a non tendere troppo la corda, dunque, voi che frequentate un nato sotto questo segno zodiacale;

Scorpione. Il momento, grazie a Giove favorevole, ti favorisce nel metterti in gioco. Hai tante cose da fare. Se vuoi portare avanti una relazione amorosa questo è un periodo di riscossa. Piano piano ritroverai anche tanta energia fisica.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Settimana che parte in modo un po’ confuso, ma avrai grandi risposte nel giro di poco tempo. Se vivi una disputa sul lavoro o ci sono persone che ti remano contro, sappi che non sarà facile trovare un accordo. Lascia perdere. Tu ami raccontare i tuoi progetti e chiedere consiglio agli altri, ma alla fine- un po’ come fa l’Acquario- fai sempre quello che desideri tu. Non ti lasci guidare da quello che gli altri ti dicono, o comunque è una cosa che accade di rado;

Capricorno. Sei nel pieno del di questo periodo che ti dona la volontà di importi e quella di cambiare. Chi può gestire cose nuove e iniziare nuovi percorsi vuole che la sua ambizione trionfi. Il tuo unico limite è questo: essere accecato dalla tua voglia di far prevalere il tuo interesse. L’amore può donarti belle emozioni e per questo io invito le persone sole del segno a crederci;

Acquario. Situazione particolare. Il periodo è buono, la Luna ti è favorevole, però alcune questioni di lavoro non sono più valide e in molti pensano di cambiare strada. Probabilmente hai investito tanto e hai raccolto poco. Devi avere ancora pazienza in amore perché marzo è un mese che ti fa tornare a casa un po’ agitato: il rischio è quello di essere critico;

Pesci. La settimana inizia con qualche momento di disagio. Puoi rischiare di metterti contro qualcuno e invece dovresti essere cauto e non dovresti insistere. La Luna dissonante ti invita a non vedere le cose negativamente quando le cose vanno un po’ male. Insomma, non devi farti influenzare dai tuoi stati d’animo a volte cupi. Il “tormento”, se guardiamo l’altra faccia della medaglia, è proprio quel qualcosa che dona linfa alla tua vita quotidiana. Da mercoledì, comunque, si recupera. Venere sta iniziando un transito bello nel tuo segno, ma questo non vuol dire che tu debba intraprendere due relazioni amorose contemporaneamente. Non devi fare confusione, e non devi trasgredire solo per vendetta. Devi essere leale con te stesso e con le persone che ti stanno attorno.

