Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 2 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 2 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 2 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone l’ultima puntata della fiction “L’amica geniale-Storia del nuovo cognome”: gli anni a Pisa hanno trasformato Elena in una ragazza elegante, colta e disinibita. Quando torna al rione, per le vacanze di Pasqua, lo trova profondamente cambiato, così come Lila, ora avvilita e sfiduciata, tranne che per la dedizione che mette nel suo ruolo di madre. Terrorizzata all’idea che il marito Stefano possa trovare i suoi diari, Lila li affida all’amica che non resiste alla tentazione di leggerli e molte cose le diventano improvvisamente chiare. A seguire, una nuova puntata di “Frontiere”.ù

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio della serie tv “Hawaii Five-O”. In seconda serata, il programma di approfondimento politico “Povera Patria”.

Su Rai 3 va in onda il programma di approfondimento sull’attualità “Presa diretta”. Subito dopo, una nuova puntata di “Commissari sulla traccia del male”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata del programma di approfondimento politico “Quarta repubblica”. A seguire, il film “The face of love”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip 4”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Overdrive”: Andrew e Garrett Foster sono fratellastri che il padre ha riunito nel segno di una comune passione: quella per il furto di automobili di lusso. I due infatti sono abilissimi nel rubare (e guidare) “qualsiasi cosa abbia un motore”, ma la loro attenzione si concentra sui modelli più prestigiosi, soprattutto d’epoca: Ferrari, Aston Martin, Jaguar. E siccome il motto di Andrew è “se ti guardi intorno e perdi di vista l’obiettivo, l’obiettivo sei tu”, i fratellastri si concentrano su un furto alla volta, ma di altissimo livello, come quello di una Bugatti venduta all’asta per 41 milioni di dollari che li mette nel mirino del miliardario francese Jacomo Morier, “il più grande importatore di black tar d’Europa, collezionista di tutto ciò che è raro e bello”. Morier ingaggia i Foster affinchè rubino una Ferrari GTO 250 al suo arcinemico Max Klemp, rampollo di una ricchissima famiglia berlinese: uno che, nel garage, di Ferrari ne avrà almeno una decina, tutte rosso fiammante. La vera posta in gioco, però, è il controllo del malaffare a Marsiglia, città di porto in cui si svolge tutta la vicenda. In seconda serata, il programma di approfondimento calcistico “Tiki Taka”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata del programma “Eden-Un pianeta da salvare”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una nuova puntata di “Little Big Italy”.

Maria Rita Gagliardi