Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati: l’annuncio della cantante – VIDEO

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non stanno più insieme da un po’ di tempo, a confermare la loro rottura è stata la cantante su Instagram

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non stanno più insieme, a farlo sapere è stata la cantante sul suo profilo Instagram.

Ai suoi tantissimi fan la Tatangelo nelle sue storie di Instagram ha spiegato che lei e il cantante non stanno insieme già da un po’ di tempo. A detta sua i due ci hanno provato in ogni modo a far andare bene le cose ma non ci sono riusciti.

Tra le tante cose la cantante ha detto: “Le nostre strade si dividono, ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea“.

Per il bene del figlio i due continueranno quindi ad avere un buon rapporto, ma un ritorno di fiamma questa volta sembra essere difficile.

Sara Fonte