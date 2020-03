Emergenza Coronavirus, l’idea di PaP: “Perché non viene requisita la sanità privata?”

Per risolvere il sovraffollamento delle strutture pubbliche causato dal Coronavirus in Lombardia, PaP propone di requisire la sanità privata.

I numeri dei contagi da Coronavirus sono in continuo aumento nelle regioni italiane con l’Emilia Romagna (324 contagiati) che in questi giorni ha superato per numero i casi riscontrati in Veneto (271). La Regione maggiormente colpita rimane la Lombardia, in cui ci sono stati 1254 contagi con 139 guariti e 38 decessi. Con numeri di questo genere, gli ospedali delle province maggiormente colpite cominciano a palesare problemi nella gestione dei casi. A farne le spese è di certo il personale medico, costretto a turni massacranti, ma anche i pazienti che avrebbero bisogno di assistenza per altre patologie.

In alcune delle strutture in cui si gestisce l’emergenza Coronavirus, infatti, comincia a scarseggiare lo spazio per altri pazienti e l’unica possibilità che resta a molti è quella di attendere nella speranza che nel frattempo non succeda nulla di irreparabile. Chiaramente c’è la possibilità di rivolgersi a strutture private in cui fare degli esami a pagamento o ricevere trattamenti, ma non tutti si possono permettere un simile lusso.

Emergenza Coronavirus, l’idea di PaP per risolverla

Della problematica ospedali pubblici intasati ha parlato pure PaP sulla propria pagina Facebook. Nel post si fa specifico riferimento alla situazione di Cremona: “Gli ospedali pubblici sono al collasso nelle regioni più ricche del paese. Il personale sanitario, prima di tutto in Lombardia è costretto a turni e condizioni di lavoro indegne e pericolose, a Cremona ci sono difficoltà ad ospitare tutti i malati”.

Nel post viene fatto notare inoltre come (sempre a Cremona), molti interventi vengano rinviati e questo porta i pazienti al bivio illustrato sopra: attesa o sanità privata. Come risolvere allora questa questione spinosa? PaP illustra la propria idea: “Perché invece che piantare tende davanti agli ospedali pubblici, non vengono requisiti ed usati quelli privati? Cosa, esattamente, lo impedisce? A parte la vergogna di una classe politica che dopo aver distrutto la sanità pubblica ora sta dando il peggio di sé? Usiamo le cliniche private per affrontare l’emergenza!”.