Sondaggi SWG: Lega primo partito, la Sinistra Italiana supera Italia Viva

Secondo l’ultima rilevazione effettuata da SWG per il TG La7, la Lega è ancora il primo partito per consensi con il 30,9%. Clamoroso sorpasso della Sinistra Italiana su Italia Viva.

I sondaggi di SWG per il TG La7 informano come la Lega sia ancora nettamente il primo partito in Italia per consenso con oltre il 30% (precisamente 30,9%). Il partito di Matteo Salvini è, però, in flessione dello 0,4% rispetto all’ultimo rilevamento. Si attesta, invece, al 19,9% il Partito Democratico.

Piccolo guadagno per il Movimento 5 Stelle che sale dello 0,3%, attestandosi sul 13,7% del consenso. Grande balzo in avanti di Fratelli d’Italia che sale al 12,1%.

Torna a crescere anche Forza Italia dello 0,3% attestandosi sul 5,7% del consenso complessivo. Ma ciò che balza agli occhi è il clamoroso sorpasso di Sinistra Italiana/MDP Articolo uno su Italia Viva guadagnando di colpo uno 0,3%. Sinistra Italiana arriva al 3,6%, mentre il partito di Renzi scende drasticamente al 3,2% del consenso.

La notizia ha del clamoroso, visto che Sinistra Italiana è di fatto un partito fuori dal Parlamento. Si tratta, infatti, di tutti quei partiti politici che nel 2018 si erano uniti con Liberi e Uguali.