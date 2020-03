Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 3 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 3 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 3 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone un nuovo episodio di “Don Matteo 12”: Don Matteo trova il cadavere di una donna per il cui funerale arriva a Spoleto la figlia sedicenne, Alice. Secondo la ragazza, la madre era giunta nella cittadina in cerca della propria sorella gemella: una figlia che la donna riteneva esserle stata rubata sedici anni prima. Mentre Anna cerca di fare chiarezza sui suoi sentimenti per Sergio, Nino ed Elisa litigano a causa dell’arrivo di Eugenio Nardi, il padre di Marco, colto, affascinante e interessato alla mamma di Anna. Nino, per far ingelosire Elisa, le fa credere di avere un’amicizia speciale con una bellissima attrice: Elena Sofia Ricci, di passaggio a Spoleto. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Pechino Express-Le stagioni dell’Oriente”. In seconda serata, il film “Bleed – Più forte del destino”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata del programma, di approfondimento politico, “#cartabianca”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma, di approfondimento politico, “Fuori dal coro”. A seguire, il film “Red Dragon”.

Su Canale 5 va in onda il film “Cinquanta sfumature di nero”: Christian Grey cerca di persuadere Ana Steele a tornare nella sua vita: lei accetta ma, questa volta, alle sue condizioni. I due iniziano, così, a ricostruire un rapporto basato sulla fiducia e a trovare un equilibrio, ma alcune figure misteriose, provenienti dal passato di Christian, accerchiano la coppia. A seguire, la rubrica di moda “X Style”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”. In seconda serata, la serie tv “A.P. Bio”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata del programma, di approfondimento politico “DiMartedì”. Subito dopo, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda il film “Codice Unlocked”: Alice, agente esperta negli interrogatori, mette sotto torchio un terrorista, ma commette un pericoloso passo falso.

Stasera in TV, la programmazione di martedì 3 marzo 2020

Rai 1

21:20 Don Matteo 12

23:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Pechino Express-Le stagioni dell’Oriente

23:30 Bleed – Più forte del destino

Rai 3

21:20 #cartabianca

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Fuori dal coro

23:30 Red Dragon (film)

Canale 5

21:20 Cinquanta sfumature di nero (film)

23:30 X Style

Italia 1

21:20 Le Iene Show

01:00 A.P. Bio

La 7

21:20 DiMartedì

23:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi