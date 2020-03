Un video francese su una “pizza al coronavirus” indigna l’Italia. Fiano e la Meloni: “Video vergognoso, pretendiamo scuse” – VIDEO

Groland Le Zapoï, programma tv satirico in onda sulla pay tv francese Canal+, ha realizzato un video di pessimo gusto. Nel video si vede un pizzaiolo italiano che tossisce e sputa su una pizza, chiamata ‘Corona’. Ecco le immagini:

Un video che non ha lasciato indifferenti gli italiani e nemmeno le nostre istituzioni. In un momento simile, scherzare in tal modo sul coronavirus è apparso davvero triste e raccapricciante.

Canal + ha mandato in onda questo video con tali parole: “Questo spettacolo è offerto dalla pizza Corona. La nuova pizza italiana che farà il giro nel mondo”.

Video satirico francese sulla pizza “Corona”. Dura la reazione della politica italiana su qualsiasi versante

Molto dura la reazione dei politici italiani su questo assurdo video mandato in onda in Francia. Queste le parole di Giorgia Meloni: “Video ‘satirico’ disgustoso mandato in onda dalla famosa TV francese Canal+ per insinuare che i prodotti Made in Italy sono contaminati da coronavirus. Disprezzo per gli autori di questa immondizia anti italiana. Il Governo Partito Democratico-Movimento 5 Stelle avrà la decenza di far sentire il proprio sdegno?”

Dura la reazione anche del responsabile Esteri del Pd, Emanuele Fiano: “Il video francese che irride l’Italia è irricevibile. Pretendiamo scuse ministro Di Maio”.