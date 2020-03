Coronavirus, ecco quali sono le nuove regole del Governo – VIDEO

Gli italiani per un mese dovranno cambiare il loro stile di vita, il Governo ha previsto nuove regole per l’emergenza Coronavirus

Per cercare di ridurre la trasmissione del Coronavirus, il Governo ha deciso nuove regole, da mettere in atto per almeno un mese, non solo nelle zone considerate a rischio.

Sono vietate le strette di mano, gli abbracci e i saluti con i baci. I convegni, gli incontri pubblici e i congressi sono stati rimandati. Cambiamenti in vista anche per le manifestazioni, anche per quelle sportive, le partite di calcio si svolgeranno a porte chiuse.

È necessario mantenere una distanza di almeno un metro dalle altre persone e bisogna evitare i luoghi affollati. In presenza di febbre, anche in forma leggera, non bisogna uscire di casa. Gli anziani di età superiore a 75 anni devono rimanere a casa, o 65 anni se non sono in buona salute. Se però escono è consigliato evitare luoghi affollati.

Gli italiani per un mese dovranno quindi cambiare il loro stile di vita, ciò per evitare che il virus continui a diffondersi e a preoccupare la popolazione.

Sara Fonte