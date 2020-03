Coronavirus, la decisione del Governo: scuole e università chiuse fino a metà marzo

Alla fine il governo ha optato per la soluzione drastica.

Tutte le scuole e le Università resteranno chiuse da domani fino alla metà di marzo in tutta Italia. L’Esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte si è riunito a Palazzo Chigi per discutere dell’evoluzione dell’emergenza coronavirus, ed è stata stabilita la nuova misura che verrà confermata in un decreto odierno.

La decisione del Governo è frutto del confronto con la commissione scientifica, che già nella giornata di ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutta Italia, come riportato dal quotidiano “La Repubblica”.

Anche il Ministro della Salute, Roberto Speranza, si era detto favorevole alla chiusura di scuole e università. Nel pomeriggio il presidente del Consiglio incontrerà le parti sociali, sempre a Palazzo Chigi.

Coronavirus, contagiati anche due assessori regionali

Nel frattempo il coronavirus colpisce anche gli esponenti politici. In Emilia Romagna figurano tra i contagiati anche due assessori regionali: si tratta dell’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, e dell’assessore alla Montagna, Barbara Lori. Il governatore, Stefano Bonaccini, è invece risultato negativo.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dovrà rinunciare al suo viaggio in Mozambico, inizialmente previsto dal 10 al 12 marzo. Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli è in auto-isolamento.