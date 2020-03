Cosa ne pensa Klopp del Coronavirus? “Non capisco perché l’opinione di un allenatore sia considerata importante” – VIDEO

Ai margini del match contro il Chelsea, un giornalista ha chiesto al tecnico del Liverpool Jurgen Klopp cosa ne pensi del coronavirus.

Dal canto suo il tecnico tedesco ha dato una rispota piena di buon senso.

Questa la traduzione: “Quello che non apprezzo è che su un tema così serio l’opinione di un allenatore di calcio sia considerata importante. Davvero, non lo capisco. Non è importante l’opinione di una persona famosa: dobbiamo parlare delle cose nel modo giusto. Non deve farlo una persona senza conoscenza come me. Le persone dotate di conoscenza ne parleranno e diranno alle persone di fare questo, di fare quest’altro e tutto andrà bene. Non gli allenatori di calcio. Io indosso solo un cappello da baseball e ho una brutta barba”.