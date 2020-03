Oggetto misterioso filmato sul lato oscuro della Luna, è un ufo? -VIDEO

Un oggetto misterioso è stato filmato casualmente da un ragazzo mentre passava dal lato luminoso a quello oscuro della Luna, si tratta di un ufo?

Questa settimana il possibile avvistamento di un ufo proviene niente di meno che dal “Dark side of the Moon“. No, non si tratta di un video inedito di un brano dei Pink Floyd, ma dell’ennesimo video correlato alla credenza che sul lato oscuro della Luna si celi qualcosa di inverosimile. Le teorie circolate nel corso degli anni sono state parecchie e vanno da una base militare segreta degli Usa, alla civiltà aliena che ci vivrebbe. Poco importa se i dati scientifici dicono che sulla Luna, oltre ad una gravità molto labile, non ci sono le condizioni atmosferiche per la vita.

Leggi ->Nasa filma un misterioso Ufo a forma di cono, è la prova dell’esistenza degli alieni?

Come per le fiabe e le legende antiche basate sul mistero dell’ignoto, anche per quanto riguarda la “mitologia” aliena, ogni cosa che sfugga all’immediata comprensione diviene un elemento per arricchire la narrazione. In questo caso si tratta di un video filmato con una videocamera di ottima qualità. Le immagini ci offrono un primissimo piano del nostro satellite e per pochi istanti sembra di vedere un oggetto misterioso che parte dal lato luminoso della luna e si nasconde in quello oscuro. Prima di farlo, però, sembra rilasciare un anello di energia.

Leggi anche ->UFO, la nuova e suggestiva ipotesi: potrebbe trattarsi di uomini che vengono a trovarci dal futuro

Ufo nel lato oscuro della Luna?

Chiaramente il filmato ha catturato l’attenzione di chi crede fermamente nella presenza aliena nel nostro pianeta e nei dintorni di esso. Tra coloro che hanno commentato le immagini c’è chi dice con assoluta certezza: “Si tratta di una navicella aliena”, ma anche chi è scettico e ribatte: “Ma sarà stato un palloncino“. Qualcuno però gli fa notare: “Se si fosse trattato di un palloncino la camera l’avrebbe filmato in prossimità della terra”. In effetti dalle immagini pare che l’oggetto si muova oltre la nostra atmosfera. Siamo di fronte alla prova dell’esistenza delle navi aliene sulla Luna? Troppo presto per dirlo, visto che potrebbe trattarsi semplicemente di un effetto ottico causato da un riflesso sulla lente.