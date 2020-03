Sarabanda torna in tv con Enrico Papi: la nuova edizione va in onda su Tv8 – VIDEO

Enrico Papi a breve condurrà una nuova edizione di Sarabanda, lo storico show musicale andrà in onda su Tv8

Sarabanda, storico programma Mediaset condotto da Enrico Papi, potrebbe tornare a breve sul piccolo schermo, questa volta però su Tv8.

TvBlog fa sapere che non andando più in onda sulla Mediaset lo show musicale dovrà cambiare nome, il conduttore resta però Enrico Papi.

La nuova edizione del programma non andrà in onda ogni giorno come accadeva prima su Italia 1 ma andrà in onda in prima serata, per un totale di sei puntate.

Al momento non sono stati svelati altri dettagli, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprire quando andrà in onda. Stando ai rumors potrebbe tornare sul piccolo schermo a maggio, ma la notizia non è stata ancora confermata.

Sara Fonte