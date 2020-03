Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 4 marzo 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 4 marzo 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 4 marzo 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il grande calcio, con la partita, valida per la Coppa Italia, Juventus-Milan. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata della fiction “Il cacciatore 2”: la caccia di Saverio porta la Polizia ad arrestare Salvatore Cucuzza, cassiere ed amministratore di Brusca. La caccia sembra giunta alle battute finali, ma il boss ha architettato una serie di contromosse. In seconda serata, il programma di attualità “Mai più bullismo”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “CR4-La Repubblica delle donne”. Subito dopo, una nuova puntata di “Tv Story Superstar – Popcorn Best anni 80”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Chi vuole essere milionario?”. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “La fabbrica di cioccolato”: alcuni ragazzi vincono un “giro turistico” all’interno della fantastica fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. In seconda serata, il film “Il cavaliere del Santo Graal”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda la semifinale di “Italia’s Got Talent”.

Maria Rita Gagliardi