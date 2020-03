Il Coronavirus ferma La Corrida: il programma di Carlo Conti non va in onda il 6 marzo – VIDEO

La Corrida venerdì 6 marzo non va in onda, la causa è l’emergenza Coronavirus, la Rai ha deciso di mettere in pausa il programma

La Corrida non andrà in onda su Rai 1 domani, venerdì 6 marzo. Il programma di Carlo Conti si ferma a causa dell’emergenza Coronavirus, a farlo sapere è stato Davide Maggio.

Molte trasmissioni stanno andando in onda senza il pubblico in studio, per La Corrida però questo non è possibile, il pubblico nel corso della puntata è fondamentale ed è per questo che la Rai ha deciso di mettere in pausa il programma per una settimana.

Il programma di Carlo Conti tornerà in onda venerdì 13 marzo o ci saranno altri cambiamenti? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte