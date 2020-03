Coronavirus, lo psicanalista Zoja: “La globalizzazione ha un costo e lo stiamo imparando”

Intervistato sugli effetti del coronavirus, lo psicanalista Zoja ha spiegato che l’epidemia non dovrebbe intaccare il nostro stile di vita a lungo.

Le misure restrittive approvate dal governo avranno un peso specifico sulla vita degli italiani. Non solo sono vietati gli eventi pubblici come concerti, partite di calcio, o attività quotidiane come la scuola o di svago come andare al cinema o in discoteca, ma sono vietati anche i contatti fisici. Certo si tratta di una misura temporanea e di divieti che (si spera) ad aprile saranno solo un brutto ricordo. Appena il pericolo di diffusione del virus sarà scongiurato potremo tutti tornare alle nostre abitudini.

Per capire quale tipo d’impatto possano avere questi divieti, ‘La Stampa‘ ha intervistato il noto psicanalista Luigi Zoja. Questo spiega che, per quanto riguarda le abitudini, il virus non è il vero problema: “Non credo. Non è il virus il nostro vero problema. Nel mio libro Paranoia, scritto in seguito agli attentati di New York dell’11 settembre, ho raccontato che i mezzi di comunicazione sono stati uno dei più grandi progressi dell’ umanità ma anche uno dei più grandi problemi. I giornali si potevano manipolare, tv e radio ci hanno condizionato, ora i social fanno di peggio. È questo il problema, non il virus”.

Coronavirus, il problema è la globalizzazione?

Chiarito questo, allo psicanalista viene chiesto quali danni psicologici possa apportare questa epidemia e Zoja ancora una volta sposta il focus su problematiche più pressanti: “Nessuno parla mai di una cosa importantissima: per un secolo, dopo Freud, la sessualità ha continuato ad aumentare, è stato sdoganato tutto. Negli ultimi due decenni però i dati ci dicono che la sessualità sta crollando nelle società. Certo, la sessualità non viene conteggiata nel pil ma c’ entra con la qualità della nostra vita. Un altro problema è che altri dati ci dicono che stanno crollando i quozienti d’ intelligenza da quando esistono i social, che per molti aspetti sono anche più pericolosi dei virus. Questi sono i veri problemi della società”.

Successivamente espone la propria idea sul perché il virus ci abbia colto impreparati: “Ma è colpa nostra. Due anni fa l’ Oms aveva dato l’ allarme avvertendo che sarebbe arrivata una ‘malattia X‘ e che avrebbe portato una pandemia. Eccola, è arrivata. La domanda è: abbiamo mai sentito i nostri ministri parlarne? Prepararsi? Acquistare macchinari per la respirazione, mascherine, disinfettanti? No, macché”. Infine conclude suggerendo come concausa di questa rapida e capillare diffusione del virus la globalizzazione: “La globalizzazione ha un costo altissimo e ora lo stiamo imparando. A furia di acquistare prodotti dalla Cina o di esportare lavoro in Romania abbiamo alimentato un circolo vizioso. Nel 2003 la Sars venne controllata perché i rapporti con la Cina erano un decimo di quelli di adesso. Il commercio completamente libero è sotto molti aspetti sbagliato. Credo che dovremo ripensare a tante cose. E questa è un’ opportunità”.