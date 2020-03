81 anni contro 26, l’ex parroco Philip Clements e il marito tornano a far parlare di loro: di nuovo insieme

Li avevamo lasciati separati. Ora, l’ex parroco Philip Clements (81 anni) e il marito Florin Marin (26 anni) sono di nuovo insieme

Qualche tempo fa vi avevamo dato notizia di una storia d’amore che aveva convinto un ex parroco di 79 anni di nome Philip Clements a lasciare il suo stile di vita precedente per vestire i panni del marito. Clements aveva perso la testa per un modello 24enne di nome Florin Marin e aveva deciso di sposarlo. Quando lui e il marito si sono separati, poco dopo le nozze, l’ex religioso è stato costretto a vivere quasi come un senzatetto per aver perso tutti i suoi averi (a questo link la vicenda completa). Adesso pare che per la coppia, dopo la burrasca, sia tornato il sereno. Il Daily Star ci racconta la strada che hanno deciso di intraprendere per riuscire a stare insieme.

Philip Clements e il marito Florin Marin sono tornati insieme: prima la separazione, poi il ritorno di fiamma

Dopo la separazione non tutte le coppie riescono a recuperare un rapporto umano che sia vagamente civile, e in numero ancor minore sono quelle coppie che riescono addirittura a recuperare il loro amore. Philip Clements e il suo quasi ex marito Florin Marin sembrano esserci riusciti. La loro storia d’amore aveva fatto scalpore, qualche anno fa, sia perché Clements è un parroco in pensione sia perché aveva scelto di sposare un uomo che di anni ne aveva allora 24, cioè 55 in meno rispetto a lui.

Facile pensare che, vista la grande differenza d’età, Florin Marin (professione modello) fosse in cerca di una “preda facile” da spennare, allo scopo di impadronirsi del suo denaro. La cosa sembrava essere andata in porto quando- dopo un litigio- i due si sono separati e l’anziano ex reverendo ha vissuto un momento di difficoltà non di poco conto: dopo aver venduto la sua casa per comprarne una da donare al marito, lui è stato costretto a vivere dipendendo dall’aiuto di qualche amico. Quasi alla stregua di un barbone.

Ebbene, nonostante questa premessa poco idilliaca pare che oggi l’81enne Philp Clements e il 26enne Florin Marin siano riusciti a superare quella crisi. Nello specifico, Clements si sarebbe trasferito in Romania per vivere insieme al marito nella sua terra d’origine. I due sono così riusciti a giungere al loro terzo anno di matrimonio. Ma la coppia, esattamente, com’è riuscita a superare il suo passato?

Philip Clements e il marito Florin Marin sono tornati insieme, ora vivono come “coppia aperta”

Clements e il marito vivono in regime di “coppia aperta”. Per la buona riuscita del loro rapporto, l’81enne ha dovuto accettare il fatto che il marito sia solito frequentare dei night club gay durante il fine settimana. Proprio a causa di un night club, e del fatto che l’ex reverendo non avesse l’età per sostenere le frequentazioni del marito, era sorta la questione che aveva rischiato di allontanarli definitivamente. Ora Clements dice di aver compreso che per il marito è importante poter frequentare gente della sua età:

“So quando è impegnato e sto imparando a non disturbarlo e a dargli spazio. Va al gay club di Bucarest una volta alla settimana e io sto bene. Deve avere spazio per stare con i giovani, è molto importante quando c’è questa grande differenza d’età. Abbiamo entrambi imparato molto“.

Maria Mento