Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 marzo 2020: l’Acquario vuole cambiare, i Pesci devono superare crisi d’amore

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Nei rapporti con gli altri ci vuole attenzione. Spesso temporeggi, e alla fine esplodi: sono queste le giornate in cui monta la rabbia e tutto rischia di sfociare in violenza verbale. Devi rivedere alcune scelte. Man mano che ci avvicineremo alla fine di marzo avrai sempre maggiori occasioni, soprattutto se sei una persona che vale;

Toro. In questo momento puoi costruire qualcosa di importante. Devi mettere in cantiere delle buone idee; momento di forza per le questioni di casa e che riguardano la via pratica. Fai un po’ di attenzione al denaro: tra fine mese e inizi di aprile dovrai tirare un po’ la cinghia su certe spese;

Gemelli. Non sempre riesci a tenere sempre tutto sotto controllo. Penso che alcuni nati nel segno, comunque, sentano di non essere bloccati come lo erano nel 2019. Ci sono delle persone che non hanno più un’influenza negativa su di te o sei proprio tu che semplicemente ti senti più libero; oggi è una giornata in cui potresti avvertire della stanchezza. Non trasferire l’agitazione nei sentimenti;

Cancro. Devi vivere al meglio un sentimento e devi trovare dei punti di riferimento. Saturno non sarà più accigliato con te da fine mese e per qualche settimana: ti concede una piccola tregua. Se in ansia per una situazione di lavoro, per una promessa che non è stata mantenuta. Agosto sarà un mese molto bello e se sei solo non dovrai sottovalutare nuove emozioni.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Dovrai affrontare con coraggio i prossimi giorni per dire stop a una certa situazione. Chi è lavoratore autonomo dovrà rivedere un po’ tutta la sua vita lavorativa e questo perché sono cambiati alcuni riferimenti. Dovrai ridiscutere tante cose anche in ambito amoroso;

Vergine. Devi fare delle scelte importanti. Probabilmente, alcune di queste scelte le hai fatte a febbraio. Dipende tutto sempre dal tuo valore e non dall’oroscopo. Il cielo ti indica che è arrivato il momento di fare scelte di famiglia importanti, anche se ti devi adattare a delle nuove esigenze esterne come un cambiamento o un trasferimento;

Bilancia. Oggi è una giornata che ti porta dei pensieri. Da tempo ti senti intollerante. Vorresti sempre vivere attorniato da certezze, ma Saturno opposto non te lo consente. Chi ha un lavoro stabile da maggio dovrà capire che cosa deve fare. Questo cielo è faticoso e presto arriveranno delle vittorie. In amore devi avere più costanza e sicuramente l’oroscopo è migliore rispetto a quello di febbraio;

Scorpione. Hai bisogno di recuperare a livello fisico. Il Sole in ottimo aspetto ti aiuta e ti dona una grande forza. Le stelle ti portano ottimismo, anche se tu spesso non lo sei per scaramanzia: non vuoi illuderti e hai paura che tutto quello che pensi/speri, alla fine, non si avveri. L’ottimismo ti dà una sicurezza psicologica che chi ti sta intorno vede e apprezza. In amore hai tanto da ridiscutere. Anche le coppie che si amano vorrebbero varare un progetto ma non possono.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Nel corso delle prossime tre giornate arriveranno risorse dal punto di vista psico-fisico. Sappiamo benissimo che non ti fermi mai, esattamente come il tuo opposto nello zodiaco: il Gemelli. Devi mantenere la calma e il sangue freddo, devi ricordare che non per forza devi fare tante cose tutte insieme. Questo periodo porta delle scelte professionali e amorose. Se hai subito un tradimento o stia vivendo una crisi, beh, la cosa va affrontata subito perché da aprile potrebbe essere più difficile. Non vuoi avere persone che non ti meritano al tuo fianco;

Capricorno. Ti devi impegnare per raggiungere le cose che desideri. Devi gestire con accortezza le spese. Non mancano persone che cercano di metterti i bastoni tra le ruote o di metterti in discussione, ma tu sei una roccia. Ecco, forse il tuo limite deriva proprio da te stesso: spesso ti incaponisci nel voler per forza fare quello che hai in mente, e non vuoi ascoltare i consigli delle persone (che magari, a volte, hanno anche ragione). Scelte importanti a breve;

Acquario. Desideri cambiare e desidero farlo in grande. Dipende anche dal tuo ascendente: un Acquario ascendente Acquario ora vorrebbe essere dall’altra parte del mondo, mentre un Acquario con un ascendente nei segni di terra sarà più assennato, e così via; vivere esperienze in altri luoghi è l’esigenza che senti. La senti anche in amore e sarai portato a vivere esperienze nuove e piacevoli;

Pesci. Devi chiarire situazione di carattere finanziario. Anche dal punto di vista legale il 2019 non ha portato quello che desideravi. Ora qualcosa si può sistemare. In amore sei polemico e a volte lo fai per vedere fino a quando il partner resisterà. Chi vive delle crisi dovrebbe parlarne adesso, così come abbiamo spiegato anche per altri segni.

